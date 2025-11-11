Jaume Salvà, director del IES Llompart, niega las denuncias de acoso laboral: "Son acusaciones difamatorias para intoxicar"

Un grupo de docentes mallorquines denuncia años de presunto abuso de poder y casos de acoso en el IES Josep Maria Llompart de Palma bajo la dirección de Jaume Salvà i Lara. Relatan episodios de intimidación, decisiones que consideran arbitrarias y humillaciones públicas contra aquellos que cuestionan o expresan sus dudas sobre cualquier aspecto referido a temas pedagógicos u organizativos, según han relatado a este diario, acompañando sus declaraciones con un informe de riesgos psicosociales realizado el curso pasado, además de documentación presentada en los últimos cuatro años ante Inspección educativa, Riesgos Laborales y, el pasado verano, también ante Inspección de Trabajo.

Más allá de las repercusiones laborales y de salud en cada afectado, estos profesores (algunos siguen en el centro, otros se han ido) aseguran que esta manera de dirigir se traduce en el deterioro del clima laboral, marcado por el miedo y el silencio, y en una plantilla inestable, lo que afecta a la calidad educativa de uno de los mayores institutos de Mallorca; un centro que históricamente ha sido un referente de la educación de las islas, pero que lleva varios cursos perdiendo alumnos.

Jaume Salvà, que lleva seis años en el puesto, rechazó ayer de "manera clara y rotunda" a este diario todas las acusaciones que conforman esta última denuncia conjunta: "Son completamente falsas y difamatorias". Cree que dado que ahora llega el momento de renovar su mandato, las acusaciones tienen una finalidad "claramente difamatoria y oportunista para intoxicar a la comunidad educativa del IES Josep Maria Llompart".

A su vez, niega que exista ningún procedimiento "ni ninguna diligencia abierta por parte de la Inspección Educativa ni de ningún otro organismo administrativo que avale o siquiera investigue esos presuntos hechos".

La verdad es que sí hay un proceso abierto en Inspección, que investiga la situación en el Instituto. En Educación aseguran estar pendientes de este caso, que ya fue motivo de una pregunta por parte del STEI en mesa sectorial el curso pasado. Fuentes oficiales de Conselleria explican que hay un proceso en marcha que, en cumplimiento de la normativa, ha de ser “técnico, objetivo y garantista”. Desde Inspección se han hecho requerimientos y se está haciendo seguimiento. Mañana, en el claustro extraordinario convocado, el inspector estará presente para informar sobre el procedimiento para evaluar el trabajo de Salvà como director. Dado que le toca renovar en el cargo, se explicará cómo será este proceso (necesita una evaluación favorable de su proyecto, que ha de ser valorado por el Consell Escolar y el claustro, y se harán encuestas a familias y docentes).