Un gran estudio internacional cuestiona el uso rutinario de betabloqueantes tras un infarto

Una investigación internacional ha puesto en duda el uso rutinario de betabloqueantes tras un infarto de miocardio en pacientes con función cardíaca normal. El estudio, liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), se ha presentado en el Congreso de la American Heart Association (AHA) en Nueva Orleans y publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El análisis ha reunido datos de 17.801 pacientes con infarto agudo de miocardio procedentes de Suecia, Noruega, Dinamarca, Japón, Italia y España. La principal conclusión es que los betabloqueantes “no aportan beneficios clínicos” en este grupo de pacientes, que representa la mayoría de los que superan un infarto en la actualidad.

“No hay ningún subgrupo que se beneficie”

“El estudio demuestra que no hay ningún subgrupo de pacientes post-infarto con función cardíaca normal que se beneficie del tratamiento con betabloqueantes”, explica el cardiólogo Xavier Rosselló, del Hospital Universitario Son Espases y el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa), quien ha participado en la investigación.

Rosselló, también profesor en la UIB y científico del CNIC, detalla que esta afirmación se basa en un seguimiento de casi cuatro años, durante los cuales se observó que los eventos cardiovasculares graves —como muerte, nuevo infarto o insuficiencia cardíaca— se produjeron en un 8% de los pacientes, independientemente de si recibieron o no betabloqueantes.

Resultados neutros en hombres y mujeres

El estudio también analizó variables como edad, sexo, tipo de betabloqueante y presencia de arritmias, “sin encontrar beneficios ni perjuicios en ningún grupo”. Este hallazgo cobra relevancia en el caso de las mujeres, ya que los resultados del estudio Reboot —un proyecto anterior sobre la misma temática— sugerían que el uso de betabloqueantes podría incluso resultar “perjudicial para ellas”.

La nueva investigación, que incluye datos del proyecto Reboot y de cuatro ensayos clínicos adicionales, confirma que los betabloqueantes tienen un “efecto neutro” tanto en hombres como en mujeres.

Un cambio en el contexto clínico

Los investigadores subrayan que este hallazgo no implica que se haya estado tratando mal a los pacientes, sino que refleja un cambio en el contexto clínico actual. La mejora en el manejo del infarto durante las últimas décadas —gracias a nuevos tratamientos, técnicas de revascularización y mejores estrategias de control— ha reducido la necesidad de estos fármacos en pacientes con función cardíaca preservada. Aun así, recuerdan que los betabloqueantes siguen siendo esenciales en otros perfiles, como los pacientes con fracción de eyección reducida o con insuficiencia cardíaca.