El Govern revisará los 30 viajes de fin de semana "de trabajo" del gerente de Abaqua a Ibiza

El Govern anuncia que verificará los desplazamientos "de trabajo" del gerente de la Agencia Balear del Agua (Abaqua) para comprobar que todos estén correctamente justificados y documentados, después de que este diario informara el pasado domingo acerca de sus frecuentes viajes a Ibiza durante los fines de semana.

Según los registros del Portal de Transparencia, el gerente de Abaqua ha realizado una treintena de estancias de trabajo en Ibiza, varias coincidiendo con fines de semana o puentes que alargan sus desplazamientos a cinco días o más. En algunos casos, las secuencias abarcan de martes a lunes o de viernes a miércoles, y suman un total de 3.601 euros en billetes y dietas a cargo del erario público. Solo en los 18 primeros días de noviembre de 2024, Moles pasa tres jornadas en su despacho y el resto atendiendo las instalaciones ibicencas.

Por ahora, el Ejecutivo no abre expediente ni investigación formal, pero comprobará que todos los desplazamientos estén correctamente justificados y documentados conforme a los procedimientos internos habituales.

Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua aseguran que los viajes del gerente, Emeterio Moles Moles, se realizan por motivos "estrictamente laborales" y están "directamente vinculados al desarrollo de sus funciones" en las distintas islas donde Abaqua gestiona infraestructuras hidráulicas. "No se trata de desplazamientos personales ni extraordinarios, sino de viajes de trabajo", subrayan desde el departamento.

Ibiza y Formentera, prioridad técnica

Según la Conselleria, los desplazamientos a Ibiza y Formentera responden a la necesidad de coordinar proyectos y supervisar actuaciones en unas islas que concentran el mayor número de instalaciones de desalación y que arrastran problemas estructurales de suministro en verano, además de una red de depuración que "durante años presentó deficiencias graves".

Por ello, el Ejecutivo justifica que el trabajo de los últimos dos años en las Pitiusas "ha requerido una dedicación especial", con presencia continuada y seguimiento técnico directo.

Sin costes adicionales

El Govern afirma que los viajes "no suponen en ningún caso una merma de la jornada laboral" ni generan gastos extra. Cuando hay reuniones en viernes, el gerente viaja tras finalizar la jornada del jueves y regresa antes del inicio de la del lunes. En caso de tener actividad en lunes, se desplaza el viernes por la tarde y vuelve el martes a primera hora, aseveran desde la conselleria.

"El coste es exactamente el mismo —un billete de ida y otro de vuelta— y no se produce ninguna compensación complementaria", recalcan las fuentes consultadas. Además, los desplazamientos, dietas y alojamientos se ajustan a los límites de la normativa de indemnizaciones por razón del servicio.