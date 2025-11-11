El Govern quiere "garantizar" que el castellano esté "presente y vivo" dentro del sistema educativo de Baleares sin tocar la autonomía de centro

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, expresa su voluntad de "garantizar que el castellano esté efectivamente presente y vivo" dentro del sistema educativo de Baleares, al "mismo nivel" que el catalán. Vera insiste en que esta medida "no pretende alterar el equilibrio lingüístico existente" en la comunidad autónoma, sino "blindar la convivencia" de ambas lenguas oficiales.

El conseller subraya que su planteamiento se enmarca en el "respeto" a la autonomía de los centros y al marco legal vigente, que incluye la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos. Según explica, se trata de una política de "garantía y reconocimiento, no de imposición" que busca asegurar el uso equilibrado de catalán y castellano en la escuela pública balear.

Vera defiende además el modelo de "conjunción lingüística" vigente en las islas que ha sido "avalado por distintas sentencias judiciales" como un ejemplo de convivencia entre las dos lenguas. "Queremos proteger un modelo que ha funcionado y que garantiza que los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano al finalizar sus estudios", señala.

Estas declaraciones llegan en un contexto de críticas por parte de Vox, socio parlamentario del Govern, que reclama una mayor presencia del castellano en la enseñanza. El partido considera insuficiente la actual política lingüística y exige "medidas más contundentes".

El portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, asegura que la autonomía de centro "no puede estar por encima de la Constitución" y carga contra el conseller de Educación: "No se puede seguir parapetando en la autonomía de centro, no entiendo por qué tienen tanto miedo a las camisetas verdes".