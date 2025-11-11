Medio ambiente
El GOB reclama más recursos para el Plan de Restauración de la Naturaleza
El GOB reclamó ayer al Govern balear que se implique en el diseño y despliegue del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza.
En este sentido, la entidad ambientalista reclamó que el Ejecutivo manifieste «públicamente su compromiso con el despliegue de las medidas obligatorias, además de destinar recursos suficientes para garantizar que las Islas Baleares cumplan los objetivos y aproveche esta oportunidad para reforzar mecanismos de monitorización y planificación gestora de la biodiversidad, y poder embestir así los procesos de degradación ambiental», destacó en un comunicado. El GOB añadió que «continuará haciendo seguimiento del proceso y aportando criterios para asegurar que el Plan Nacional acontezca una herramienta transformadora, tanto para el territorio como para la biodiversidad».
