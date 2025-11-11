Exigen la retirada de la señalización publicitaria del "Gobierno de España" de las sedes judiciales de Mallorca

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez, y el juez decano de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, han solicitado este martes al Ministerio de Justicia y a la Gerencia de Justicia, respectivamente, la retirada de la nueva señalización de las sedes judiciales de Mallorca por respeto a la separación de poderes y por su condición publicitaria, al destacar en ellas el nombre del Gobierno de España, cuando únicamente debería figurar el escudo oficial, tal como acordó el Consejo General del Poder Judicial.

La nueva señalización fue colocada a finales de la semana pasada. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, se alegan, además, otros motivos para su retirada. En primer lugar, que la antigua casa señorial de Can Berga es un edificio catalogado con la categoría máxima de Bien de Interés Cultural, y se precisaba permiso de Patrimonio del Consell de Mallorca para intervenir en su fachada. En segundo lugar, porque su nombre oficial en la nueva cartelería está mal escrito, puesto que la denominación correcta no es Audiencia de Palma, sino Audiència Provincial de les Illes Balears o Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Por otra parte, en los casos de los juzgados de Vía Alemania, el Contencioso-Administrativo o sa Gerreria, también se aducen otros motivos para su retirada, como los extraños lugares escogidos para su colocación. Por ejemplo, bajo el alféizar de una ventana en el edificio de Vía Alemania, o la señalización la biblioteca de los juzgados de sa Gerreria, un servicio inexistente en ese edificio judicial.

La polémica no se circunscribe solo a Mallorca. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunció el lunes que, con la entrada en vigor de los tribunales de instancia, en las fachadas de los juzgados se han colocado carteles “para incorporar los logos del Gobierno o de la respectiva comunidad autónoma”. Estos cambios en la señalética —apunta la entidad— también se han visto en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional. No se les ha consultado previamente al respecto a través de los órganos de gobierno, tal y como se recoge en el comunicado.

Para la agrupación mayoritaria de jueces, esta acción “escenifica la visión de dependencia que el Gobierno y las comunidades tienen del Poder Judicial”, dado que incorpora “sus logos a las fachadas de sedes judiciales”. Y advierte de que esta medida devalúa “la apariencia de independencia de los tribunales ante cualquier ciudadano que acceda a sus servicios”.