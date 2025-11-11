Podemos exige que Le Senne declare ante el juez por las vallas publicitarias "racistas" instaladas por Vox en Baleares

Podemos exige que Gabriel Le Senne, presidente del Parlament y de Vox Baleares, declare ante el juez por el caso de las polémicas vallas publicitarias antiinmigración instaladas por los ultraconservadores en varios puntos de Baleares (Palma, Inca, Ibiza y Menorca). La formación morada considera que Le Senne debería rendir cuentas ante la justicia por ser el máximo responsable de las acciones que lleva a cabo el partido en el archipiélago.

Cristina Gómez, exdiputada de Podemos en el Parlament y abogada, ha explicado esta mañana que la formación reclama la presencia de Le Senne en el juzgado en el marco de la querella presentada por el partido ante el juzgado de instrucción número 6 de Palma contra la campaña de Vox. Esta polémica campaña, lanzada a principios de septiembre, está conformada por vallas en las que se compara a una mujer completamente tapada con un burka con otra con el rostro descubierto y en tirantes junto al eslogan “¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro”.

El polémico cartel que Vox ha instalado en varios puntos de Baleares / Vox

Según ha detallado Gómez, letrada a cargo de la querella interpuesta por Podemos, la jueza "ya no se centra solo en lo que ha pasado en Palma", sino que también ha pedido a la Fiscalía que "informe y confirme si esto está ocurriendo en otros lugares aparte de en Palma". La abogada ha asegurado que entre las diligencias abiertas por el juzgado se ha solicitado a través del ministerio público un informe detallado con el número de carteles que se instalaron, la fecha en la que se colocaron y a iniciativa de quien, entre otras cuestiones.

Las vallas publicitarias, según ha explicado Gómez, serán sometidas por la Fiscalía al 'Test de Rabat', una herramienta promovida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para diferenciar la incitación al odio de la libertad de expresión. "Lo que hace es valorar cuando los discursos de odio pasan la línea", ha resumido.

Lucía Muñoz, líder de Podemos en Palma, ha comparecido junto a Gómez para explicar que la facción municipal del partido también apoya la querella presentada ante el juzgado por el caso de las polémicas vallas, que ha calificado de "racistas, machistas e islamófobas. "Es un ataque directo contra miles de mujeres que viven en Palma y que tienen derecho a vestir como quiera y a vivir sin miedo", ha criticado.

Muñoz también ha cargado contra el PP, a quien ha acusado de impasibilidad ante la estrategia promocional de Vox: "Lo más grave es que el PP no ha condenado esta campaña de sus socios. Su silencio les hace cómplices".