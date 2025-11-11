Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se ve Menorca desde Mallorca

Un fotógrafo capta el relieve de la isla desde Can Picafort

Así se ve Menorca desde Mallorca

Así se ve Menorca desde Mallorca / Josep Gomila

Duna Márquez

Aunque Mallorca goza de una frontera natural debido a su condición de isla, a veces un día cálido y un cielo despejado nos puede recordar que no estamos tan apartados de nuestros vecinos.

Josep Gomila ha compartido con este diario una imagen tomada desde Can Picafort, en donde puede verse el relieve de Menorca, concretamente de Ciutadella. La bonanza meteorológica y la buena visibilidad de estos días ha facilitado que se pueda ver la costa de una isla desde la otra, a pesar de la distancia que las separa.

Mallorca desde la península

No se trata de un caso aislado. Mallorca también es visible desde la península. En días de buena visibilidad, algunos afortunados han podido captar la Serra de Tramuntana desde Barcelona.

La espectacular vista de Mallorca captada por Alfons Puertas desde Barcelona

La espectacular vista de Mallorca captada por Alfons Puertas desde Barcelona / Alfons Puertas

