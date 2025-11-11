Así se ve Menorca desde Mallorca
Un fotógrafo capta el relieve de la isla desde Can Picafort
Aunque Mallorca goza de una frontera natural debido a su condición de isla, a veces un día cálido y un cielo despejado nos puede recordar que no estamos tan apartados de nuestros vecinos.
Josep Gomila ha compartido con este diario una imagen tomada desde Can Picafort, en donde puede verse el relieve de Menorca, concretamente de Ciutadella. La bonanza meteorológica y la buena visibilidad de estos días ha facilitado que se pueda ver la costa de una isla desde la otra, a pesar de la distancia que las separa.
Mallorca desde la península
No se trata de un caso aislado. Mallorca también es visible desde la península. En días de buena visibilidad, algunos afortunados han podido captar la Serra de Tramuntana desde Barcelona.
