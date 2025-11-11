Encuentran por primera vez una nueva especie de tiburón en aguas de Baleares

La conselleria de Agricultura y Pesca ha presentado esta mañana el resultado de un estudio sobre la presencia de tiburones y rayas en el mar de Cabrera, que ha permitido alcanzar conclusiones sobre los patrones de movimientos de estas especies. Este proyecto constituye la investigación más completa que se ha realizado sobre estas especies marinas que se mueven por las aguas de Baleares.

Uno de los datos más destacados de este estudio es que, por primera vez, se ha detectado una especie de escualo que hasta ahora no había sido visto por las aguas del archipiélago. Se trata del tiburón boquidulce, una especie que se suele mover por aguas profundas y que puede alcanzar los cinco metros de longitud.

A la presentación del estudio ha asistido la directora general de Medio Ambiente, Ana Torres. La han acompañado los responsables de Shark Med y de Fundación Save the Med, que son las responsables del proyecto, con la ayuda de la fundación Miralles.

Las conclusiones alcanzadas en este estudio científico es el resultado de dos años de trabajos, con el objetivo principal de preservar los tiburones y las rayas que habitan en el mar balear, y que ayudan a preservar el ecosistema marino.

Este proyecto ha sido financiado por el Govern con fondos europeos, que se han canalizado a través del organismo autónmo de parques naturales. Esta ayuda pretende impulsar la conservación de la biodiversidad, la economía verde y la dinamización sostenible de los entornos de los parques nacionales españoles.

Para llevar a cabo este proyecto se han utilizado nuevas tecnologías que destacan por ser respetuosas con el medio ambiente. El ejemplo es el video submarino remoto con cebo, la extracción del ADN ambiental o el seguimiento de las mantas a través del satélite.

El doctor Eric Clua, director científico de Shark Med, ha destacado que gracias a este método se ha conseguido recoger información muy precisa sobre las especies marinas sin interferir en su comportamiento natural.

Los científicos han analizado alrededor de unas 3.500 horas de grabación, realizadas tanto de día como de noche. Gracias a este intenso trabajo se han podido identificar hasta doce especies de rayas y cinco de tiburones. Entre los escualos destaca la presencia, por primera vez, de ejemplares vivos del tiburón boquidulce en aguas de Cabrera.

Los expertos colocaron marcas en tres ejemplares de raya, que permiten un seguimiento a través de un satélite. Gracias a ello se ha identificado la ruta migratoria que realizan estas especies y se ha observado su patrón de movimiento.

Este estudio ha evidenciado una baja presencia de grandes tiburones en las aguas de Baleares. La mayoría corresponden a tintoreras, que se han localizado a un total de 17 en todo un año. Otras especies que se mueven por zonas de bar abierto, como el morrajo, se han localizado de una manera muy puntual.

En las aguas del parque de Cabrera las especies más frecuentes han sido la pintarroja, la raya noruega, la pastinaca y el águila marina. Sin embargo, especies como la musola o el galitán apenas han sido encontradas durante la investigación.

Los autores del estudio destacan que entre los hallazgos más relevantes destaca la alta presencia de la denominada lija, con 25 ejemplares y por primera vez se ha logrado tomar imágenes de la raya blanca, que es una especie que habita en el Mediterráneo pero que está en peligro de extinción.

Según el biólogo marino Gabriel Morey, director científico de Save the Med, «los datos obtenidos refuerzan la necesidad de intensificar las acciones de protección para garantizar la conservación de estas especies y mejorar la salud general del ecosistema marino».

Los responsables del proyecto han avanzado que, en una segunda fase, se prevé ampliar la serie temporal de datos y explorar nuevas zonas de muestreo para describir con mayor precisión la comunidad de tiburones y rayas de las Illes Balears.

Desde el Govern se ha anunciado el compromiso de continuar colaborando para el desarrollo de estas investigaciones científicas.