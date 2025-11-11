Educación responde al STEI sobre las dificultades de los centros públicos para encontrar prácticas de FP: "No hemos recibido ninguna queja"

El conseller de Educación, Antoni Vera, y la directora general de Formación Profesional, María Isabel Salas, han salido al paso de las alertas del sindicato STEI sobre las dificultades que, según el sindicato, enfrentan los centros públicos de Formación Profesional (FP) en Baleares para formalizar convenios de prácticas con empresas. Vera afirmó ayer durante la firma de un acuerdo de colaboración del Govern con AllStar Hotels para la FP de Hostelería que desde la conselleria no han recibido ninguna queja por parte de los centros sobre esta cuestión: “No tenemos ninguna queja de ningún centro público en el sentido de que no puedan acceder a la Formación Profesional. Los sindicatos pueden estar tranquilos: toda la oferta educativa de FP en las Islas, el 80%, es pública; hay cerca de un 20% de concertada, y donde hacemos nuestro trabajo y donde hay un gran plantel es en la pública, y todo cubre las expectativas a estos momentos".

La directora general de FP añadió que, tras hablar con el sindicato, “estas sospechas no existen". "Recibieron una petición que ya se ha resuelto; tenemos prospectores de empresa dentro de la Conselleria por primera vez y, en todos los demás sectores, no tenemos ninguna noticia. No nos ha llegado ninguna queja y, de hecho, nos está funcionando muy bien; por ser el primer año, estamos muy contentos”, señaló Salas.

El STEI, por su parte, había alertado de que los profesores tutores de prácticas “cada vez encuentran más obstáculos” para que los alumnos puedan realizar las prácticas obligatorias de los ciclos formativos, especialmente en familias profesionales como Sanidad. El sindicato también señaló que el aumento de la oferta privada y concertada -que ha crecido un 147% en la última década- podría generar competencia desleal, al considerar que algunas empresas privadas podrían recibir compensaciones económicas por acoger estudiantes, lo que contravendría la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la FP.

Según los datos citados por el STEI, los estudiantes en centros concertados han crecido un 169% desde 2013 y los que estudian en centros privados han subido un 142%. Hace diez años, la oferta privada y concertada era muy reducida y ahora, con la mayor demanda de estos estudios, resulta más atractiva para algunas empresas. La nueva ley de FP, que amplía la duración de las prácticas y obliga a realizarlas en ambos cursos de los ciclos medio y superior, también ha aumentado la complejidad de conseguir convenios, según el sindicato.