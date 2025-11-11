Educación propone pagar a los docentes de la concertada el 2,9% pendiente de la subida salarial de 2020 y 2021
La medida beneficiará a unos 5.000 docentes de la red concertada de Baleares
La conselleria de Educación ha presentado este hoy, en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, una propuesta para hacer efectivo el pago del 2,9% de la subida salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros concertados.
La propuesta presentada incluye un calendario progresivo de pago de los importes correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, así como los atrasos acumulados de 2023 y 2024. Los representantes sindicales y de las patronales analizarán ahora el documento, que se debatirá en una próxima sesión de la mesa.
El plan de pago planteado prevé abonar un 33% durante el primer semestre de 2026, con un desembolso estimado de 4,8 millones de euros; otro 33% durante el primer semestre de 2027, por una cantidad similar, y el 34% restante en 2028, con un importe aproximado de 5 millones de euros. En todo caso, la Conselleria, según ha asegurado en un comunicado, tiene la voluntad de adelantar los pagos si la disponibilidad presupuestaria lo permite.
En total, la medida beneficiará a unos 5.000 docentes de la red concertada de Baleares, incluyendo también a los profesores jubilados afectados por la congelación salarial.
En la reunión, presidida por el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y el secretario general de la Conselleria, Tomeu Riera, han formalizado el compromiso del Govern de devolver este incremento retributivo a los profesores afectados.
Este acuerdo se alinea con el que ya se está aplicando al profesorado de la enseñanza pública, que comenzó a recibir el retorno del 2,9% en la nómina de septiembre, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB).
