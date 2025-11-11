Baleares muestra su potencial innovador en GENERA 2025, la gran cita nacional de las energías renovables

Baleares refuerza su posición como actor relavante en la transición energética con su participación en GENERA 2025, la principal feria de energía y medio ambiente de España que se celebra en Madrid del 18 al 20 de noviembre. El sector balear de las renovables estará presente en esta cita de la mano del Clúster TEIB, red que aglutina a empresas, instituciones y organizaciones que colaboran para impulsar la sostenibilidad y la descarbonización en las islas. Clúster TEIB actúa como motor de cooperación, innovación y competitividad e impulsa la proyección nacional e internacional del sector energético balear. Su participación en la feria GENERA 2025 se enmarca en este objetivo. Compañías de Baleares como Solsulet y Efiwatt participan en este edición y muestra la capacidad de las islas para desarrollar proyectos en el ámbito de la eficiencia energética y la descarbonización.

Juan Tur, CEO y cofundador de Solsulet. / .

Solsulet, propuestas potentes para deslumbrar en Madrid

Juan Tur, CEO y cofundador de Solsulet; y Mateu Thomson, CEO de Solsulet Mallorca llegarán a Madrid dispuestos a demostrar que "aunque seamos de las islas, contamos con propuestas muy potentes".

Pregunta: ¿Qué significa para Solsulet participar en un foro como GENERA 2025?

Respuesta: Para Solsulet es un avance muy importante porque marcamos territorio en la península explicando los proyectos que desarrollamos en Baleares. Demostramos que, aunque no seamos conocidos por nuestra industria, también estamos presentes en eventos de esta magnitud.

Pregunta: ¿Qué es Solsulet y qué implica para la empresa salir por primera vez del ámbito balear al nacional?

Respuesta: Solsulet es una empresa especializada en soluciones energéticas basadas en renovables. Este año hemos consolidado nuestro trabajo en las islas y dar el paso a estar en GENERA como expositores significa poder decir: “Si vienes a Baleares, tienes un partner”. También supone sentirnos fuertes al competir fuera y demostrar que podemos estar a la altura.

Pregunta: Desde vuestra experiencia en Ibiza, ¿qué soluciones o proyectos traéis a GENERA que puedan inspirar a otros territorios?

Respuesta: Contamos con un equipo integrado de ingeniería, instalación y asesoría energética. Nuestro valor es acompañar al cliente desde la primera visita técnica hasta el mantenimiento final. Aunque somos una empresa pequeña, ya exportamos algunos productos y accesorios a la península, lo que nos permite cerrar el círculo energético y alargar el ciclo de vida de las instalaciones.

Pregunta: ¿Qué tipo de colaboraciones buscáis en una feria como esta?

Respuesta: Buscamos colaboraciones que sean beneficiosas para ambas partes. Hay ingenierías que necesitan mano de obra o apoyo técnico especializado, y nosotros podemos ofrecer ese soporte avanzado. En Baleares hemos tenido que ser muy valientes con soluciones innovadoras y diferentes, lo que nos ha hecho fuertes. Queremos mostrar que, aunque seamos de las islas, contamos con propuestas muy potentes.

Nuestra diferencia es que estamos totalmente enfocados en la fotovoltaica, tanto para el sector terciario como para particulares o instalaciones aisladas. No abarcamos todo, pero lo que hacemos, lo hacemos bien.

Pregunta: Como empresa reconocida por la innovación, ¿qué esperáis que aporte GENERA al ecosistema energético balear?

Respuesta: Igual que creemos que tenemos un servicio potente para estar en la península, tampoco debemos menospreciar todo lo que allí se desarrolla. GENERA nos permite retroalimentarnos y conocer innovaciones que luego podemos aplicar a la realidad singular de las islas —ya sea en almacenamiento, nuevas renovables o hidrovoltaica— para seguir avanzando en la transición energética.

Pregunta: ¿Qué mensaje queréis transmitir a quienes visiten vuestro stand?

Respuesta: La palabra clave es colaborar. Queremos generar sinergias que nos permitan aportar nuestro valor y experiencia en el contexto insular, pero también aprender de grandes empresas e ingenierías del sector que están haciendo proyectos impresionantes.

Pregunta: El Clúster TEIB busca precisamente unir fuerzas entre empresas del sector. ¿Qué beneficios habéis notado al formar parte de esta red de colaboración?

Respuesta: Desde el principio hemos encontrado muchas ventajas. Compartir y colaborar es el objetivo número uno: te nutre y te hace crecer como empresa y como persona. Además, el Clúster te mantiene informado de todo lo que ocurre —nuevas leyes, subvenciones, oportunidades de innovación— y te impulsa a avanzar.

También fomenta la cooperación entre empresas que podrían ser competencia, pero que acaban convirtiéndose en aliadas. Esto se ve reflejado en el stand de GENERA, donde coincidiremos varias empresas del sector, compartiendo experiencias y trabajando juntas por un mismo objetivo: ayudar a nuestras islas.

Y hay que destacar el gran soporte humano que ofrecen: siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, algo que no es tan habitual hoy en día.

Aina Calafat, CEO de Efiwatt. / .

Efiwatt muestra la importancia del almacenamiento energético en la transición

Aina Calafat, CEO de Efiwatt

Pregunta: Efiwatt llega con una fuerte apuesta por el autoconsumo y la eficiencia. ¿Qué tipo de soluciones vais a presentar estos días en la feria?

Respuesta: En la feria queremos destacar nuestras instalaciones llave en mano de fotovoltaica con almacenamiento, poniendo especial atención en la calidad y la seguridad industrial. Además, queremos visibilizar la importancia del mantenimiento, que a menudo es la gran olvidada, y demostrar que nuestras instalaciones están pensadas para durar en el tiempo.

Pregunta: El sector solar evoluciona muy rápido. ¿Qué tendencias o tecnologías os interesan especialmente en esta edición?

Respuesta: Nos interesa especialmente el almacenamiento energético, que creemos es clave para avanzar en la transición energética. También las monitorizaciones avanzadas, porque no se trata solo de autoconsumir al máximo, sino de hacerlo de manera inteligente. Y por supuesto, los nuevos sistemas y tecnologías que mejoren la seguridad industrial de las instalaciones fotovoltaicas.

Pregunta: En una feria internacional centrada en energía y medio ambiente, ¿qué avances crees que marcarán el futuro inmediato del autoconsumo fotovoltaico?

Respuesta: Hay varios retos, pero destacaría el normativo. Es necesario facilitar las gestiones administrativas para que los proyectos puedan acelerarse. Debemos eliminar trabas y fomentar la democratización de la energía, para que personas, empresas y administraciones públicas puedan acceder más fácilmente. También es esencial que compartir energía sea algo sencillo, de modo que surjan más proyectos que lleguen a toda la ciudadanía.

Pregunta: En un entorno tan competitivo como el de las energías renovables, ¿por qué crees que la cooperación entre empresas de Baleares puede marcar la diferencia?

Respuesta: Vivimos en un territorio limitado y con retos mayores que otras regiones no insulares. Por eso, la colaboración no es una opción, sino una necesidad estratégica. Contar con una red de empresas del sector, organizada a través de un clúster como el TEIB, es muy positivo. Compartir soluciones y retos nos permite avanzar más rápido y afrontar de forma conjunta la transición energética con proyectos y sinergias innovadoras.

Pregunta: ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a quienes visiten vuestro stand o conozcan por primera vez vuestra empresa en GENERA?

Respuesta: Queremos dejar claro que somos una empresa muy focalizada en el territorio, comprometida con la calidad y la seguridad, y abierta a conocer nuevas tendencias para aplicarlas en Baleares. Buscamos que nos identifiquen como un actor profesional e importante en las islas, capaz de incorporar innovaciones a nuestros proyectos. Para nosotros, GENERA no es tanto un escaparate de productos, sino una oportunidad para conectar, aprender y fortalecer relaciones.

Marta Pons, Clúster Manager del TEIB. / .

El Clúster TEIB en GENERA 2025

Marta Pons, Clúster Manager del TEIB

Pregunta: GENERA reúne a los principales agentes de la descarbonización a nivel estatal. ¿Qué papel puede jugar Baleares como laboratorio de transición ecológica en este contexto?

Respuesta: Me encanta el concepto de “laboratorio de transición ecológica”, porque Baleares realmente lo es. Somos pioneros y referentes en varios ámbitos innovadores, como el hidrógeno verde, el cold ironing o las balsas fotovoltaicas. Europa nos observa con atención, y eso refuerza nuestra posición. De hecho, en mayo de 2026 celebraremos por primera vez en Mallorca el Congreso de Transición Energética en Islas Europeas. Desde el Clúster estamos convencidos de que el cambio empieza en las islas.

Pregunta: El Clúster TEIB acude a GENERA como actor conjunto. ¿Qué representa esta participación para la red de empresas que lo integran?

Respuesta: Las casi cincuenta entidades que forman parte del Clúster —empresas, administración y universidad— no imaginaban hace apenas tres años que hoy estaríamos tan organizados, decididos y listos para internacionalizar nuestra actividad. Participar en GENERA supone un hito, tanto para Baleares como para el conjunto del sector energético y medioambiental.

Pregunta: ¿Qué proyectos o iniciativas del Clúster vais a presentar en la feria y qué respuesta esperáis de los profesionales que visiten el stand?

Respuesta: Presentamos una amplia variedad de proyectos. Uno de cada tres proyectos autonómicos de I+D+i en Baleares pertenece a nuestro sector, y eso es un motivo de orgullo. Mostraremos iniciativas vinculadas al mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, industria, economía circular o robótica. Además, lideramos un proyecto de investigación con la Universitat de les Illes Balears sobre agrovoltaica, que combina la producción de energía renovable con cultivos en una misma superficie, aplicada a turismo.

De GENERA esperamos dar el salto a proyectos europeos y encontrar partners con los que participar y seguir creciendo.

Pregunta: Desde tu posición, ¿qué tipo de sinergias esperas que se generen entre los miembros del Clúster y otros agentes nacionales durante la feria?

Respuesta: Es difícil preverlo, porque es la primera vez que las empresas de Baleares acuden de forma unificada a la feria más importante de energía y medio ambiente de España. Pero estamos muy emocionados y expectantes. Como en todas las actuaciones del Clúster, nuestro objetivo es aumentar la competitividad de nuestros socios. Esperamos ampliar nuestra red de contactos, conseguir nuevos clientes, proveedores y colaboradores para proyectos de innovación, y reforzar nuestra visibilidad a nivel nacional e internacional.

Pregunta: ¿Qué puede aprender el resto del sector de la experiencia colaborativa que se está desarrollando en Baleares a través del Clúster?

Respuesta: Creo que lo fundamental es entender el reto que supone el cambio climático y asumir que solo se puede superar de forma sistémica, implicando a todo el ecosistema: empresas, administración pública, sociedad civil y centros de investigación. Esa es la clave para avanzar juntos hacia una verdadera transición ecológica.