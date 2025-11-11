Baleares atrae el 14 % de la inversión hotelera en el primer semestre, aunque bajó un 30 %

Baleares ha concentrado el 14 % de la inversión hotelera en España durante el primer semestre del año, aunque ha bajado un 30 % respecto a la registrada en el mismo periodo de 2024, según el informe 'The Hotel Property Telescope – Baleares Edition', de Real Estate de EY-Parthenon.

El estudio destaca que el buen comportamiento turístico en Baleares, la entrada de nuevas marcas de lujo y el reposicionamiento de hoteles en los últimos años han impulsado los precios de venta, limitando el interés de inversores que buscan retornos de doble dígito, ha informado la auditora en un comunicado.

En Baleares, los operadores locales han comenzado a diversificar hacia otros destinos, como Grupotel, que ha adquirido el Barceló Conil Playa en octubre.

Otra tendencia es la creación de asociaciones de tipo 'joint ventures', como la recientemente cerrada entre Meliá y Banca March, especialmente entre las hoteleras que apuestan por modelos de co-inversión y 'asset light'.

Sobre la demanda turística, el informe señala que las pernoctaciones suben un 1 % en Baleares respecto a 2024 en los nueve primeros meses del año.

Hasta septiembre, Baleares recibió 13,7 millones de visitantes internacionales, que generaron un gasto de 18.400 millones, con aumentos del 3 % y 6 %, respectivamente.

El informe destaca que la conexión aérea directa entre Palma y Nueva York, establecida en 2022, ha duplicado la llegada de turistas estadounidenses respecto a 2019, hasta cerca de 250.000 visitantes hasta septiembre.

Estima que las futuras rutas con Canadá y Abu Dhabi en 2026, impulsarán aún más la llegada de turistas americanos y asiáticos, los de mayor gasto medio.

La moderación en el crecimiento de las pernoctaciones en Baleares se ha debido, principalmente, al descenso del turismo nacional de un 9 % respecto al año anterior, con 1.242.000 hasta septiembre.

Esta ralentización también se refleja en el ritmo de apertura de nuevos establecimientos. Según datos del INE, en agosto había abiertas 421 habitaciones menos que en el mismo mes de 2024, un 0,2 % menos de oferta, frente al incremento del 2 % registrado entre agosto de 2023 y 2024.

La estabilización de oferta y demanda ha dado lugar a que, en 2025, la ocupación hotelera en Baleares se haya mantenido respecto al año pasado, pero el precio medio diario por habitación ocupada ADR (Average Daily Rate), creció un 8 % durante los tres primeros trimestres, lo que ha impulsado el ingreso medio por habitación disponible RevPAR (Revenue per Available Room) un 9 % respecto al mismo periodo de 2024.

Menorca lidera la evolución del RevPAR en el archipiélago, con un incremento del 14 % en los nueve primeros meses del año, mientras Ibiza ha mostrado un crecimiento más moderado, del 6 %. Mallorca se queda en un 9 %.

EY-Parthenon también destaca que el fuerte incremento de los ADR desde la pandemia, junto con la reducción progresiva de la oferta en el segmento de tres estrellas, está generando una oportunidad en el mercado de hotelería asequible.

Señala que este modelo de negocio, que maximiza el margen operativo reduciendo los servicios ofertados, podría extrapolarse al segmento vacacional con conceptos similares al de la marca Tent, presente en Baleares, que limita la oferta de alimentos y bebidas a un desayuno extendido tipo “brunch”.

Los hoteles de servicios limitados están menos expuestos al aumento de costes operativos, especialmente en el componente laboral, que supone más del 60 % del total.

La consultora advierte del "posible impacto que podrían tener las actuales revisiones de convenio y la escasez de personal en los establecimientos más intensivos en mano de obra, en particular en el segmento vacacional".