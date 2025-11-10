Transparencia obliga al Consell de Mallorca a entregar información solicitada por el PSIB sobre la ITV y el carril Bus-VAO

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado una resolución que obliga al Consell de Mallorca a entregar al PSIB-PSOE la información que habían solicitado desde julio de 2023 y que, en varios casos, no había recibido respuesta. El órgano estatal independiente estima parcialmente la reclamación presentada por el grupo socialista y concluye que la administración insular vulneró el derecho de acceso a la información pública.

Según la resolución, el Consell de Mallorca incumplió los plazos legales en al menos cinco solicitudes, lo que supone que el acceso a la documentación quedó automáticamente concedido por silencio administrativo positivo, tal como marca la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico de las entidades locales. En otras solicitudes, la información fue remitida de forma incompleta o fuera de plazo.

Expedientes afectados

Entre los expedientes afectados se encuentran solicitudes sobre la continuidad del servicio de ITV en la estación móvil de Magaluf, informes técnicos relacionados con la eliminación del carril Bus-VAO de la Ma-19 y documentación sobre el cambio del límite de velocidad en la Vía de Cintura de Palma. La oposición reclamaba informes jurídicos, técnicos y presupuestarios, así como acceso a expedientes completos de la Dirección Insular de ITV.

El Consejo de Transparencia señala que el Consell no alegó motivo legal alguno para rechazar las solicitudes ni justificó límites de acceso previstos en la Ley de Transparencia. Además, corrige la actuación de la institución insular respecto a los informes emitidos por la Dirección General de Tráfico, en los que la administración insular argumentó no tener autorización para enviarlos. La resolución recuerda que, en esos casos, el Consell debía remitir la petición a la DGT para que esta decidiera, y ordena retrotraer el procedimiento para que se cumpla la normativa.

Copia al Consejo de Transparencia

El organismo estatal también requiere al Consell de Mallorca que envíe al Consejo de Transparencia copia de toda la documentación que remita al PSIB-PSOE, a fin de verificar que la resolución se cumple. El dictamen advierte igualmente del peso jurídico del derecho de los cargos electos a acceder a la información municipal, considerado parte esencial de su función de control político.

De esta forma, la resolución pone fin a la vía administrativa. El Consell de Mallorca dispone ahora de un plazo de dos meses para recurrir ante la Audiencia Nacional mediante recurso contencioso-administrativo.