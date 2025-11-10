Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca

Los técnicos en emergencias sanitarias que poseen el carné C, necesario para conducir las nuevas ambulancias que ha comprado Govern, se niegan a ponerse al volante de los vehículos si no se negocian sus nuevas condiciones laborales. Los 60 trabajadores que cuentan con este permiso en Mallorca han registrado un escrito dirigido al GSAIB y al Ib-Salut en el que anuncian que, a partir del 1 de diciembre, no pondrán su carné a disposición de la empresa salvo que se acuerde un complemento salarial y mejoras en la organización del servicio.

El escrito, firmado por todos los técnicos de la isla que tienen este permiso y que conducen ambulancias de transporte sanitario programado, llega justo cuando el Govern prevé poner en marcha en diciembre las nuevas ambulancias. De las 130 unidades que componen la nueva flota, 30 son con camilla, y las 100 restantes son para movilidad reducida. De estas, la conselleria de Salud ha tenido que desmontar 55 para que puedan ser conducidas con el carné B (el de coche) y las 45 restantes superan los 3.500 kilos y, por tanto, requieren el carné C. Sin embargo, los profesionales que ya lo tienen aseguran que no están obligados a usarlo y que no lo harán mientras no se les compense y se negocien sus condiciones.

En el documento, registrado el pasado 5 de noviembre, los trabajadores comunican su «cese voluntario del uso del permiso de conducción profesional tipo C» a partir del 1 de diciembre si no se abre una mesa de negociación colectiva. Reclaman un complemento fijo de 300 euros mensuales, con efectos retroactivos desde enero de 2025, y medidas que eviten una sobrecarga de trabajo físico en este colectivo.

Los técnicos argumentan que conducir los nuevos vehículos conlleva mayor responsabilidad legal y riesgos adicionales, ya que se trata de ambulancias más grandes y pesadas. Además, denuncian que el Govern asumirá el coste del carné para los nuevos empleados, mientras que ellos lo obtuvieron «con recursos propios y sin compensación económica».

También exigen que estos vehículos cuenten siempre con dos técnicos a bordo para repartir el esfuerzo físico y que se garantice la rotación entre turnos de mañana, tarde y noche, evitando la pérdida de los pluses de domingos o festivos. En la carta recuerdan que su decisión no implica abandonar sus puestos, sino que solo conducirán ambulancias que no superen los 3.500 kilos mientras no haya acuerdo.

El sindicato UGT ha expresado su apoyo a este grupo de trabajadores y reclama soluciones: «La administración quiere las ambulancias salgan en diciembre, pero los técnicos con carné C no quieren conducirlas, y los que aún no lo tienen no llegarán a tiempo para obtenerlo», advierte. El Ib-Salut anunció que canalizará la formación de nuevos técnicos a través del SOIB, pero el proceso tardará meses. «En diciembre no habrá quien conduzca esas ambulancias», insiste Marín.

El sindicato explica que los técnicos «salen perdiendo» si aceptan conducir las 45 nuevas ambulancias con las condiciones actuales: «Pierden dinero porque estos vehículos no trabajan por la noche ni los domingos, y además tendrán que hacer los servicios más duros físicamente, como subir y bajar sillas de ruedas a peso en edificios sin ascensor». Desde UGT reclaman «seriedad» a la conselleria de Salud y una negociación «urgente». «No se contó con los técnicos para diseñar las ambulancias ni para evaluar las condiciones laborales que implican», denuncia Marín. El sindicato advierte que, si no se abre el diálogo, el conflicto puede poner en riesgo la puesta en marcha del servicio en diciembre.