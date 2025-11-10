Prohens destaca la "buena predisposición" de Puente mantener la gratuidad del transporte público y avanzar hacia la cogestión aeroportuaria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y a su equipo que se mantenga la gratuidad del transporte público terrestre el año que viene y que se avance hacia la cogestión de los aeropuertos de Baleares.

Estos han sido, según han indicado fuentes del Ejecutivo autonómico, alguno de los temas que la presidenta ha puesto sobre la mesa durante la visita de Puente a Palma para conocer de primera mano las obras de remodelación del Paseo Marítimo.

Prohens, aprovechando la visita al renovado paseo, ha aprovechado para trasladarle algunas peticiones que ya le hizo este verano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su paso por la capital balear.

Entre ellas, la necesidad de desbloquear la firma de un nuevo convenio ferroviario y el pago de los convenios de carreteras a los consells insulares, así como en avanzar hacia la cogestión de los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Sobre el convenio ferroviario, han apuntado las citadas fuentes, la presidenta y el ministro han valorado el avanzado estado de tramitación de los proyectos que se pretende desarrollar en Baleares.

Es el caso del tren de Llucmajor, que se encuentra por segunda vez en exposición pública, y el tramo hasta Alcúdia, en fase de incorporación de alegaciones tras la primera exposición pública.

El Govern, según las fuentes, lleva meses trabajando a nivel técnico con el Ministerio y ya ha facilitado toda la información de los proyectos, a falta de completar la parte técnica pendiente de la aprobación este jueves de la ley de movilidad sostenible.

En esa línea, Prohens ha reclamado al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que se garantice la continuidad de la gratuidad del transporte público en Baleares de cara a 2026.

Eso sería posible si no decae la enmienda incorporada por el Senado a la ley de movilidad sostenible que da "cobertura legal" a esta gratuidad, han señalado.

La presidenta también ha pedido que se abone "lo más rápido posible" la transferencia todavía pendiente para la gratuidad de este año.

Con todo, Prohens ha agradecido la "buena predisposición" que ha visto en Puente sobre los temas que le ha planteado.