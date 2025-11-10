Todos los partidos deberán posicionarse sobre el almacén de bombas y explosivos de Son Sant Joan

Todos los partidos con representación en el Parlament se tendrán que posicionar sobre el nuevo almacén de misiles y bombas de Son Sant Joan. Més per Mallorca ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) contra esta decisión en la que exige al Ministerio de Defensa la paralización inmediata del proyecto y denuncia la falta de información, transparencia y respeto institucional hacia las instituciones autonómicas y la ciudadanía.

Según el coronel jefe del sector aéreo de Palma y jefe de la base, Carlos de Montemayor, el Ejército del Aire no tiene previsto almacenar en el futuro polvorín de la base aérea de Son Sant Joan munición para cazas, helicópteros de combate y drones, sino solo armamento de defensa convencional.

La propuesta, registrada por Lluís Apesteguia, abre un nuevo frente político que obligará a todos los partidos representados en el Parlament a definir su postura ante una infraestructura militar que, según Més, supone un paso más en la militarización de Mallorca.

La propuesta detalla que el Gobierno cental ha adjudicado la construcción de un depósito tipo iglú de 27 metros de largo, 9 de ancho y 4,5 de alto, con capacidad para alrededor de 75 toneladas de armamento. El material almacenado estaría destinado a cazas, helicópteros y drones de combate MQ-9 Predator del Ejército del Aire.

Aunque estos aparatos no operan habitualmente desde Mallorca, el texto advierte de que la presencia de este arsenal podría implicar nuevas funciones militares en la base, aprovechando su ubicación estratégica en el Mediterráneo occidental.

Sin aviso, sin transparencia y a 300 metros de las viviendas

Uno de los puntos más duros de la proposición denuncia que el proyecto se ha impulsado sin ninguna comunicación previa ni a las instituciones autonómicas ni a los vecinos de la zona. El depósito se ubicará a unos 300 metros de la vivienda más cercana y a menos de un kilómetro del núcleo de sa Casa Blanca, cuyos residentes ya han expresado su malestar.

Més per Mallorca considera esta falta de transparencia una muestra más del "desprecio" del Ministerio de Defensa hacia la ciudadanía de Palma y hacia el autogobierno de Baleares, en lo que califican de "trato de carácter colonial".

El partido recuerda que esta actitud ya se ha repetido en otras decisiones estatales, como la ampliación del aeropuerto, que a su juicio deteriora la calidad de vida de los vecinos y agrava ahora la situación con un nuevo proceso de militarización.

"La seguridad real no se consigue con misiles"

La PNL también reivindica una visión alternativa de la seguridad, alejada de las "lógicas bélicas". Més sostiene que las guerras "no aportan seguridad ni estabilidad, sino destrucción, desplazamientos forzados, crisis humanitarias y dependencia económica".

En su lugar, el texto defiende que la verdadera seguridad se alcanza mediante la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos, y subraya que "la paz no puede imponerse por la fuerza", sino que debe construirse "desde la cooperación, la confianza mutua y el diálogo entre los pueblos".

El texto incluye dos acuerdos concretos. El primero es que el Parlament rechace la construcción del almacén de misiles y explosivos proyectado en Son Sant Joan, instando al Ministerio de Defensa a suspender de forma inmediata la ejecución de la obra. El segundo, en cambio, pide que el ministerio actúe con transparencia y respeto institucional hacia las instituciones de autogobierno y garantice la participación ciudadana y el control democrático ante cualquier infraestructura militar en territorio balear.