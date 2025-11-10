Óscar Puente garantiza a Prohens que negociará la financiación de las nuevas líneas de tren: "Mallorca no puede quedar atrás"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha comprometido este lunes en Palma a negociar con Baleares la financiación de los nuevos proyectos ferroviarios del Govern, así como los proyectos de carreteras, reivindicaciones que el Ejecutivo de Marga Prohens y el Consell de Mallorca, representado por su presidente Llorenç Galmés, le han trasladado aprovechando su visita para inaugurar el nuevo Paseo Marítimo de Palma.

"El ferrocarril es una de las grandes apuestas del Gobierno de España y Mallorca no puede quedar atrás", ha asegurado Puente, que ha alabado la antigua "tradición ferroviaria" de la isla y ha subrayado su "compromiso", con los nuevos proyectos, sin citarlos directamente, la nueva línea Palma-Llucmajor, que ya está en exposición pública y es la gran apuesta del Govern del PP.

"Nos hemos emplazado a reunirnos después de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible del jueves", ha desvelado Puente, que ha añadido que sobre el proyecto ferroviario citado que el Ministerio le falta todavía "un documento sobre la demanda y rentabilidad del proyecto".

Sobre los 200 millones que el Consell de Mallorca reclama al Gobierno por el convenio de carreteras, Puente ha hecho menos comentarios, pero también se comprometió a estudiar su financiación. "No hay ningún problema para seguir avanzando" en su recuperación, ha concedido

"En estos escenarios -refiriéndose al nuevo Paseo Marítimo- es muy fácil el diálogo y también los acuerdos", ha reconocido. "Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca", ha concretado. El ministro ha reiterado el "máximo interés" que el Gobierno tiene en estos proyectos.Y ha recordado que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y ha considerado que "Mallorca no se puede quedar atrás".

Y también se ha mostrado abierto al diálogo ante "los posibles inconvenientes" derivados de las actuaciones de Aena en el archipiélago, refiriéndose de forma específica al parque fotovoltaico previsto en Son Bonet (Marratxí), proyecto que el Govern de Prohens apoya.

Prohens agradece la buena predisposición del Ministro de Transportes

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido a Óscar Puente, la buena predisposición mostrada ante las reivindicaciones de Baleares, a las que ha añadido la gratuidad del transporte público terrestre en 2026 y que se abonen las cantidades pendientes de 2025.

Prohens ha trasladado a Puente la necesidad de desbloquear la firma del nuevo convenio ferroviario y el pago de los convenios de carrateras a los consells insulares, así como avanzar en la cogestión de los aeropuertos de Palma, Mahón e Ibiza. El Govern lleva meses trabajando a nivel técnico con el Ministerio de Transportes y ya ha avanzado mucha documentación sobre el proyecto de Palma a Llucmajor, a falta de completar la parte técnica, a la que se ha referido Óscar Puente, pendiente de la aprobación este jueves de la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno.

"Si dispusiéramos de la financiación no renunciaríamos a proyectos como las de Artà y Capdepera para completar la red ferroviaria", ha declarado Marga Prohens. "Pero es necesario un convenio ferroviario con Madrid".

Oscar Puente, durante su intervención en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares / B. Ramon

Puente reivindica siete años de inversiones en Baleares

El ministro Óscar Puente también ha querido, aprovechando su visita a Palma, destacar las inversiones que el Ministerio de Transportes o ha realizado en Baleares a lo largo de los más de siete años de presidencia de Pedro Sánchez.

En materia de movilidad sostenible, ha detallado, la cifra asciende a unos 160 millones de euros, "algo más del doble" de lo que se invirtió en los mandatos anteriores. También se han "duplicado" hasta los casi 300 millones de euros las transferencias para las mejoras de la conectividad del transporte insular y se han impulsado medidas como la gratuidad del transporte público. Sobre este último asunto, ha explicado, ha podido departir este lunes con Marga Prohens y el conseller José Luis Mateo, a quienes ha trasladado la importancia "fundamental" de que se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, algo que se debatirá el próximo jueves en el Congreso.

La nueva regulación permitiría anticipar el 65% de las ayudas de 2025, lo que supondrían cerca de 41 millones de euros para Baleares de los 63 millones que el Govern considera que necesita para mantener la gratuidad del transporte público.

Por otra parte, Puente ha reivindicado que el incremento del descuento para residentes en los vuelos hasta el 75% ha supuesto un ahorro de 1.320 millones de euros para los ciudadanos del archipiélago desde 2018. Solo este 2025, ha indicado, se han subvencionado 587 millones de euros a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro ha recordado que las aerolíneas próximamente recibirán unos 350 millones de euros del Gobierno para adelantar esta subvención y ha garantizado que no hay relación directa entre las plazas ofertadas y los retrasos en el pago de estas cuantías. De hecho, ha asegurado que este año hay mejor conectividad entre Baleares y otros puntos de España como Málaga, Zaragoza o Alicante.

También ha recordado que a lo largo de los últimos años también se han mejorado las rutas de obligación de servicio público (OSP) entre Menorca y Madrid y la "repetida actualización" de las tres rutas interislas para ajustar las tarifas de referencia, incluyendo el servicio de acompañamiento a menores.

Por lo que respecta al transporte marítimo, se han triplicado las subvenciones de billetes para residentes desde 2018 hasta los 31,3 millones de euros y este año la estimación está por encima de los 87 millones de euros, un crecimiento del 14%.

En la misma línea, ha incidido Puente, se han incrementado en un 25% la financiación del transporte marítimo de mercancías y la estrategia marítima 2025-2050 aprobada el pasado junio hará más sostenible y competitivo el sector en el conjunto del país.

Además, ha apuntado, realizará un estudio acerca del sobrecoste que implica el transporte marítimo para "reforzar el expediente que presentará el Govern a la Comisión Europea para exigir la exención de Baleares de la regla de minimis", la normade la Unión Europea que limita la cantidad de ayudas públicas (subvenciones obonificaciones) que un Estado miembro puede conceder a una empresa sin necesidad de notificar ni pedir autorización a la Comisión Europea.