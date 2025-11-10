La lista de espera para operarse supera los cien días en Balears

El tiempo medio de espera para someterse a una operación en Balears ha superado por primera vez los cien días. Según los datos del Servicio de Salud de las Balears (IB-Salut), actualizados a 31 de octubre, la demora se sitúa en 104,6 días, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año pasado. Esta cifra refleja la presión creciente sobre los quirófanos de las islas, que acumulan más pacientes pendientes de intervención que en años anteriores.

En total, 15.712 personas están pendientes de una operación, casi un millar más que en 2024, lo que representa un 24% de aumento. Solo en el último mes, la lista de espera quirúrgica ha crecido un 2,6%, mientras que 2.634 pacientes llevan más de seis meses esperando, un 47,3% más que hace un año y un 21,3% más que en septiembre.

Datos por hospitales

Por hospitales, el Son Espasesconcentra 5.345 pacientes, seguido de Son Llàtzer (3.503), Manacor (1.547), Inca (1.363), Mateu Orfila de Maó (1.659), Can Misses (2.269) y el Hospital de Formentera, con 26 personas en espera. Estos datos muestran cómo la distribución de la demanda varía entre las islas, concentrándose principalmente en Mallorca e Ibiza.

En contraste, el tiempo medio para acceder a una primera consulta con un especialista ha mejorado, situándose en 61,5 días, lo que supone una reducción del 22,8% interanual. Sin embargo, el número total de pacientes en esta lista ha aumentado un 6%, con 87.988 personas esperando ser atendidas. Entre ellos, 29.767 llevan más de dos meses aguardando la cita, un 12% menos que hace un año, mientras que 221 pacientes superan el año de espera.

Los datos del IB-Salut reflejan así una situación desigual en la sanidad balear: las listas de espera quirúrgicas siguen creciendo, mientras que las consultas con especialistas muestran mejoras en los tiempos, aunque con un volumen creciente de pacientes pendientes.