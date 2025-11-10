Los juzgados de violencia de género de Palma harán guardias por la tarde a partir de enero

Los juzgados de violencia de género de Palma harán guardias también por las tardes a partir de mediados de enero de 2026. Hasta ahora, solo estaban de guardia por las mañanas de lunes a viernes, pero a partir del próximo año, con la entrada en funcionamiento de un nuevo juzgado, el número 4 de violencia sobre la mujer, podrán estar de guardia durante todo el día, incluidos los fines de semana.

Así, cuatro magistrados especializados en violencia machista se irán turnando cada tres días para resolver los nuevos casos que lleguen, acordar órdenes de protección, medidas cautelares y la situación procesal de los detenidos.

En un principio, las guardias en violencia de género serán desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde de lunes a domingo, lo que permitirá tomar declaración a los arrestados que sean puestos a disposición judicial tanto por la mañana como por la tarde.

Este cambio supondrá descongestionar por las tardes y durante el fin de semana al juzgado de guardia de Palma general, que hasta ahora asumía todo tipo de detenidos y casos, incluidos los que son competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Hay que tener en cuenta que un gran número de arrestados por delitos de violencia machista son trasladados a la sede judicial de Vía Alemania por la tarde y, especialmente, durante los fines de semana, cuando este tipo de casos se incrementan en la ciudad. Por tanto, el juzgado de guardia general se verá liberado de estos asuntos.

Sin embargo, si ocurre un caso grave o un crimen machista por la noche o de madrugada, cuando no están operativos los juzgados de violencia sobre la mujer, será el juzgado de guardia genérico el encargado de iniciar las diligencias pertinentes y luego se inhibirá a favor del juzgado competente, como ha venido sucediendo habitualmente a lo largo de los últimos años en el partido judicial de Palma.

12 de enero de 2026

Los juzgados de violencia de género ampliarán las guardias a la tarde y también los fines de semana previsiblemente desde el próximo 12 de enero de 2026. Así pues, a partir de ese día el edificio de Vía Alemania contará con las dependencias del juzgado de guardia genérico, ubicadas en el sótano y que funciona las 24 horas del día, como siempre, además de las oficinas del juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad que en esas fechas esté de guardia de nueve de la mañana a ocho de la tarde. Según el juzgado que toque, podrá ser en el cuarto piso o bien en la planta baja.

Esta nueva forma de funcionar con un sistema de guardias en violencia de género durante las mañanas y tardes es factible gracias a la entrada en funcionamiento de un nuevo juzgado especializado. Este próximo año, Palma sumará otro órgano judicial dedicado a la violencia machista. Hasta el momento, la capital balear dispone de tres juzgados de violencia sobre la mujer y en enero se creará el cuarto juzgado, lo que permitirá un sistema de guardias en el que cada juzgado especializado irá rotando cada tres días.

También se incrementará el número de fiscales dedicado a esta materia. En estos momentos, son cinco los representantes del ministerio público especializados en violencia de género. Con el sistema de guardias de mañana y tarde, se ganará otro fiscal, con lo que serán seis personas de la fiscalía de Baleares las que se encarguen de estos asuntos.

Los juzgados de Vía Alemania se están preparando para estos nuevos cambios y ya se han celebrado diferentes reuniones de coordinación con operadores para dar a conocer este nuevo sistema de guardias en los juzgados de violencia sobre la mujer de Palma. Hace unos días, se llevó a cabo un encuentro con oficiales y mandos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Precisamente, este pasado mes de octubre se incrementaron las competencias en los juzgados de violencia de género, como estipula la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, lo que provocó las quejas de los magistrados especializados en la materia, que denuncian que es inasumible el alud de casos ante las carencias que padecen.