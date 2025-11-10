La Guardia Civil recupera el motor robado de una patera en el Puerto de Palma

Dos estibadores del Puerto de Palma habrían aprovechado su acceso a la zona restringida para sustraer el motor de una patera llegada a Mallorca procedente de Argelia. Investigadores de la Guardia Civil han logrado recuperar el propulsor. Y los supuestos autores de la sustracción han sido investigados por un presunto delito de hurto.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre. La Policía Portuaria comunicó a la Guardia Civil la desaparición del motor de una patera, que se encontraba bajo custodia. También aportaron pruebas fundamentales para esclarecer el delito. Este fueraborda procedía de una de las embarcaciones que habían llegado a Mallorca con migrantes procedentes de Argelia.

La Sección Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Palma se encargó del caso. Así, las pesquisas partieron de la Unidad de Análisis Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF). Fruto de estas indagaciones, lograron identificar a los presuntos autores del robo, Se trataba de trabajadores de la zona de estiba del Puerto de Palma, tos habrían aprovechado su acceso a la zona para sustraer el motor por la noche.

Propiedad del Estado

Los motores de las pateras se consideran propiedad del Estado. Así el Real Decreto 16/2018 contempla que los medios utilizados para el tráfico ilícito de personas y mercancías son considerados géneros prohibidos y pasan a ser de titularidad estatal.