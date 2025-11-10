Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net y la Escuela Abolicionista Internacional: "Estamos ante un riesgo real de retrocesos de los derechos de las mujeres en España y en el mundo"

Su conferencia de este lunes se centra en los otros feminicidios no íntimos, ¿en qué consisten y en qué se diferencia de los íntimos?

La ley del 2004 es una ley integral, pero que solamente abarca los casos de asesinatos de mujeres por razones de sexo en el marco de la pareja o expareja. Cuando creamos este observatorio en 2010, Feminicidio.net, hice una investigación y recabando información hemerográfica de los asesinatos de mujeres publicados en los periódicos, observé que había un porcentaje, de entre un 40 y un 50% más de los casos fuera de la pareja. Entonces decidimos crear este observatorio y documentar los otros feminicidios. Y cuando nos referimos a los otros, nuestras cifras duplican las cifras oficiales. Si este año, por ejemplo, creo que hay 33 mujeres asesinadas oficiales, nosotros tenemos registrados 75. Es bastante más. Lo que documentamos nosotros son las mujeres asesinadas por hombres fuera del marco de la pareja, y la mayoría de esos casos son por violencia machista.

Feminicidio.net ha recibido reconocimiento por la documentación y su clasificación de tipologías de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Qué tipologías hay y cuál ha sido la mayor dificultad al documentar los feminicidios no íntimos?

El principal problema global es que las estadísticas solo registran el homicidio, no el feminicidio, entendido como el asesinato de una mujer por ser mujer. Documentamos diversas tipologías no íntimas, como los casos por misoginia, es decir odio a las mujeres; los sexuales, tras una agresión; y los familiares, cometidos por parientes, siendo común que hijos maten a sus madres. La mayor dificultad inicial fue la falta de tipologías oficiales, por lo que, al ser un observatorio independiente pionero, recurrimos al sondeo hemerográfico diario de todos los medios para recopilar información detallada en 50 campos por caso. Esto nos ha permitido registrar 1.577 casos desde 2010, duplicando significativamente las cifras oficiales.

El cuerpo de una mujer no puede ser comercializado, va contra los derechos humanos

A las mujeres nos asesinan por el simple hecho de ser mujeres, más allá de la pareja

Este diario entrevistó al mallorquín Miquel Bibiloni, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato OTRAS. Defiende un modelo de regulación de la prostitución y argumenta que el abolicionismo ha demostrado aumentar la precarización, la violencia y la clandestinidad. ¿Qué opina al respecto?

Eso es falso. La prostitución no es un trabajo, sino una forma de violencia sexual; las mujeres acceden a ser violadas por dinero. Tenemos documentado el feminicidio por prostitución, y más del 70% de estos casos son cometidos por puteros o compradores de sexo. La peligrosidad reside en la violencia de los proxenetas y los hombres, quienes no solo agreden sexualmente, sino que asesinan. De hecho, los feminicidios por prostitución son los cometidos con más saña y violencia contra las víctimas, antes, durante el asesinato y después del feminicidio. Lo que pone en estado de peligrosidad a las mujeres es esa actividad delictiva, esa actividad criminal, porque la prostitución es crimen organizado.

Este sindicato sostiene que la preocupación por el consentimiento real solo se aplica al trabajo sexual, no a trabajos precarizados como el de las ‘kellys’ o las jornaleras de Huelva, ¿dónde reside la diferencia entre la coacción económica que fuerza a una mujer a ser limpiadora y la que la lleva a la prostitución, si en ambos casos existe vulnerabilidad social y económica?

Voy a dar un ejemplo que da una superviviente de prostitución, Amelia Tigano, y es que no es lo mismo utilizar una fregona para limpiar que tú ser la fregona. La prostitución no puede considerarse un trabajo, ni siquiera uno digno, porque implica que el cuerpo de una mujer esté al servicio de una forma de sexo abyecta, donde el consentimiento está completamente viciado. Existe una diferencia abismal entre un trabajo precarizado, como el de una limpiadora, y la violencia inherente a la prostitución, que implica ser penetrada violentamente por múltiples hombres diariamente, en condiciones infrahumanas dentro de prostíbulos. Hacer esa comparación es un error, pues la sexualidad no puede estar en venta y el cuerpo no debe ser comercializado o mercantilizado, ya que esto atenta directamente contra los derechos humanos.

Dirige GeoviolenciaSexual, un laboratorio que investiga y publica informes sobre esta temática. ¿De qué manera la documentación que elaboran nutre el análisis y la tipificación de los feminicidios no íntimos?

Uno de los principales aportes de GeoviolenciaSexual ha sido la documentación de agresiones sexuales múltiples o ‘manadas’, comenzando en 2016 con el caso de los Sanfermines. Descubrimos que esta violencia está más normalizada de lo que parece, sumando más de 4.000 casos documentados oficialmente en los últimos 10 años, aunque representan solo el 5% del total de agresiones. Observamos que estas agresiones están fuertemente vinculadas al consumo de pornografía, especialmente el tipo conocido como violación gangbang. Esta pornografía influye mayoritariamente en los jóvenes agresores. A través de nuestro portal, hemos constatado que la crueldad y la violencia sexual contra las mujeres están aumentando, incluso registrando casos donde las agresiones múltiples han terminado en feminicidio.

La pornografía infantil no existe, los niños y menores no tienen voluntad para acceder a ello

España está considerado internacionalmente como el prostíbulo de Europa

La Asociación La Sur, a la que pertenece Feminicidio.net, creó la Escuela Abolicionista Internacional, ¿cómo contribuye a desmantelar estas estructuras de poder?

El principal trabajo de la Escuela Abolicionista Internacional es difundir el modelo abolicionista, reconociendo la prostitución como la forma de violencia sexual más antigua y ancestral. Este modelo, vigente en países como Suecia y Francia, se basa en la penalización de todas las formas de proxenetismo, que en España todavía no es así, y de hecho hay pocas condenas a proxenetas. España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, es el prostíbulo de Europa considerado internacionalmente. Cabe destacar que el modelo abolicionista penaliza al putero, al comprador de sexo, porque si no existiera la demanda no existiría la prostitución, y el principal aporte que hace el modelo abolicionista es como forma de reparación a las mujeres prostituidas ayudas para salir de la prostitución y que puedan tener otras alternativas de vida además de concienciar a la sociedad. La Escuela ofrece formación gratuita a más de 10.000 personas al año, muchas de ellas de América Latina, con una labor clave de concienciación. Desde nuestra organización, hacemos incidencia política pidiendo una ley abolicionista urgente, ya que la abolición de la prostitución es la principal asignatura pendiente de España para alcanzar la plena igualdad de las mujeres.

¿Debe el periodismo hacer autocrítica de su cobertura actual de las violencias machistas?

Totalmente, todos los días vemos la mala conceptualización que hacéis. Habláis de pornografía infantil y la pornografía infantil no existe, porque las niñas y los niños y los menores no tienen voluntad para acceder a eso, lo que existen son imágenes de abuso sexual infantil o imágenes de explotación sexual infantil. Está mal utilizado ese término. También hablan de que un hombre tuvo relaciones sexuales con una menor, si tuvo relaciones sexuales con una menor es violación, es una agresión sexual. Después, los asesinatos de mujeres están cubiertos en muchos periódicos en las páginas de sucesos y los asesinatos de mujeres por violencias machistas no deberían estar en esa sección, tienen que estar cubiertos en las páginas de sociedad y la cobertura de la información debería ser con sensibilización y alertando a la población de que pueden ser las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, y sin embargo eso no lo vemos en casi ningún periódico.

Su conferencia se enmarca en un ciclo de actividades relacionadas con el 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). ¿Cuál es el mensaje central que quiere transmitir al público de cara a esta fecha?

El mensaje principal que me gustaría transmitir, y voy a hablar de ello, es que estamos en un momento de rearme patriarcal, de aumento de la violencia hacia las mujeres y de negacionismo de esa violencia hacia las mujeres. Según las últimas encuestas que se están haciendo a jóvenes, uno de cada cuatro cree que es una invención o que no existe la violencia machista. Luego está aumentando notablemente la violencia machista a través de las tecnologías de la información, a través de internet y las redes sociales. Está aumentando la misoginia y contamos además con gobiernos en algunas comunidades autónomas que están quitando recursos o que por el auge y el aumento de intención de voto y de gobiernos integrados por Vox, que sabemos que llevan en sus propuestas políticas es la eliminación de todas las leyes que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, no solamente la ley de violencia de género o la ley del solo o sin sí. Entonces estamos ante un riesgo real de retrocesos de los derechos de las mujeres en España y en el mundo, ese es el mensaje que me gustaría dejar para que luchemos contra eso y para que lo tengamos en cuenta a la hora de votar, porque las mujeres a lo largo de la historia han sufrido retrocesos importantes y no estamos a salvo de que podamos seguir sufriéndolo, porque siempre los derechos que están en tela de juicio son los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto que se está poniendo en cuestión actualmente.