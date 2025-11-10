El Govern impulsa un plan para reforzar la seguridad en las fiestas de Mallorca

El Govern ha presentado este lunes en Mallorca el programa 'Festes Segures', una iniciativa destinada a mejorar la seguridad en las celebraciones populares. El proyecto llega a la isla tras el éxito de las experiencias piloto desarrolladas en Pollença, Sóller y Ciutadella, donde se ha constatado una reducción significativa de incidencias, especialmente entre los jóvenes.

El acto, celebrado en la sede de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), ha contado con la participación del director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y del coordinador del programa, Rafel Covas, que han explicado los detalles a representantes de los 54 municipios de Mallorca. A partir de 2026, los ayuntamientos podrán adherirse voluntariamente a la iniciativa.

Según Covas, el programa se articula en tres ejes principales: la prevención, con acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes a través del programa de Policía Tutor; la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad durante las fiestas; y la formación, tanto de policías locales como de personas implicadas en la organización y dispensación de bebidas alcohólicas.

Bajo el lema 'Unas fiestas seguras son unas fiestas para todos', 'Festes Segures' cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) y la colaboración de la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), que ofrecerá formación específica para los agentes. Además, el programa incluye material informativo y preventivo para sensibilizar a la población durante las celebraciones.

Con esta presentación, el proyecto se extiende a todo el archipiélago y se suma a otras iniciativas del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), como los programas Policía Tutor, Educación Vial y XPO.