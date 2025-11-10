El Govern devuelve al profesorado de la concertada en Baleares el 2,9% recortado en 2020 y 2021

UGT ha celebrado que, gracias que la demanda judicial interpuesta en su día contra el Govern, la conselleria de Educación devolverá el 2,9 % del sueldo recortado al profesorado de la enseñanza concertada en los años 2020 y 2021.

Este lunes se ha firmado el acuerdo de mayo entre el conseller de Educación, Antoni Vera, y la secretaria de UGT Ensenyament Serveis Públics, Azahar Tortonda, mediante la cual se convoca la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada para el próximo 11 de noviembre. En este foro se negociará en el calendario de devolución del dinero.

El acuerdo es resultado de la demanda judicial presentada por UGT ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), que reclamaba la devolución íntegra de las cantidades no percibidas por la congelación salarial derivada de los acuerdos de 2020 y 2021.

Según la adenda firmada, el Govern se compromete a reintegrar las cuantías debidas y a extender los efectos de los incrementos salariales de 2022, 2023, 2024 y 2025, incorporándolos a las nóminas del profesorado de la enseñanza concertada.

"Esta es una victoria colectiva. Desde UGT Ensenyament hemos defendido con firmeza los derechos del profesorado de la concertada y hoy podemos decir que la presión sindical ha dado resultado; el Govern reconoce la deuda del 2,9 % y se compromete a su devolución", ha declarado Tortonda.