Las exigencias del PSOE al Govern para aprobar el techo de gasto: subir la ecotasa, aumentar el canon de saneamiento e impulsar el impuesto a los 'rent a car'

El PSIB-PSOE acudirá con "voluntad constructiva y de escucha activa" a la nueva reunión convocada por el Govern de Marga Prohens para negociar el techo de gasto, pero deja claro que su apoyo depende de que el Ejecutivo asuma tres condiciones clave: subir el Impuesto del Turismo Sostenible (ecotasa), incrementar el canon de saneamiento y establecer un nuevo impuesto al alquiler de coches (rent a car).

El portavoz adjunto del PSOE, Marc Pons, explica que estas medidas son "elementos que el Govern debe tener en cuenta si de verdad busca un acuerdo". Pons insiste en que el PSIB "no bloquea por bloquear", pero reclama "una política fiscal coherente con los retos ambientales, sociales y de vivienda que tiene Baleares".

Tres semanas sin el techo de gasto

El dirigente socialista recuerda que han pasado más de tres semanas desde que el Ejecutivo autonómico aprobó el techo de gasto en Consell de Govern, pero aún no lo ha remitido al Parlament para su aprobación. "Es un ejemplo más de la sensación de parálisis y de cómo el Govern arrastra los pies en este tercer año de legislatura", advierte Pons.

El PSIB aprovecha para cargar contra lo que considera una "pésima gestión sanitaria" del Govern del PP. Pons señala el cierre de unidades básicas de salud por las tardes, el aumento de las listas de espera, la falta de datos actualizados sobre el cribado de cáncer de mama, las contrataciones a dedo en la gerencia del hospital de Ibiza y la presencia de psicólogos sin la titulación requerida en el servicio de salud mental.

En cuanto al problema de las ambulancias, el portavoz adjunto advierte que los conductores con carné C "se niegan a conducir los nuevos vehículos adquiridos por el Govern", que "se están desmontando para reducir su peso", lo que califica de "muestra más del caos organizativo".

"Prohens se equivoca en vivienda y confronta con el Estado"

Otro de los frentes que el PSIB abre contra Prohens es la política de vivienda. Pons acusa al Govern de "confrontar con el Estado" y "equivocarse en la estrategia" ante el alza del precio del alquiler. Reclama a la presidenta que "aplique la ley estatal de vivienda y tope los precios del alquiler", y critica que el PP "solo busque aumentar las ayudas sin limitar los precios".

"Las ayudas al alquiler tienen sentido cuando se topan los precios", afirma Pons. "Si no hay límites, las ayudas solo sirven para inflar todavía más la burbuja inmobiliaria".

Conflicto de intereses

Por último, Pons anuncia que el PSIB volverá a pedir explicaciones en el pleno al conseller de la Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por su posible conflicto de intereses en relación con el puerto de Addaia (Menorca).

El PSIB exige al Govern que "aplique la Ley del Buen Gobierno y abra un expediente" al conseller, y además solicitará que la Comisión de Ética del Parlament dictamine sobre el caso. Según los socialistas, Lafuente "mantiene intereses directos en un puerto de gestión privada mientras es el máximo responsable de Ports de les Baleares", una situación que califican de "incompatible con la ética pública".