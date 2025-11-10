La calle de Son Banya que revoluciona internet por su nombre: "Esto sí que no me lo esperaba"

El ‘Carrer d’Ábalos’, una calle situada en el asentamiento de Son Banya, se ha convertido en tema viral en redes sociales durante las últimas horas. Todo comenzó con un vídeo en el que un usuario recorría el camino de forma virtual por Google Maps mostrando el nombre de la calle, sin imaginar la avalancha de reacciones que provocaría.

La coincidencia con el apellido del exministro socialista José Luis Ábalos, investigado en el caso Koldo, ha despertado el humor —y la ironía— de cientos de usuarios. En los comentarios, no han faltado las bromas y los dobles sentidos: “Es peligroso”, “Es toda una experiencia” o “Esto sí que no me lo esperaba”, se lee entre las respuestas más compartidas.

Un vídeo que no deja indiferente

El breve clip, difundido originalmente en TikTok, muestra una vista aérea de la zona mientras el nombre de la calle aparece en primer plano. La mezcla entre el contexto del lugar —conocido por su historia de marginalidad y realojo progresivo— y la referencia política del nombre ha hecho el resto: el humor mallorquín se ha impuesto a la polémica.

Aunque muchos usuarios han tomado el vídeo como una simple curiosidad, otros han aprovechado para ironizar sobre el momento judicial que atraviesa el exministro. “Así se sabe en qué calle conseguir cada cosa”, añadía otro.

Más allá del sarcasmo, el fenómeno demuestra cómo un simple cartel puede disparar la imaginación colectiva en redes. En pocas horas, el vídeo del Carrer d’Ábalos ya acumula miles de 'me gusta' y sigue creciendo, consolidándose como uno de los virales más comentados de la semana en Mallorca.