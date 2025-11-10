Baleares bate récord con siete trasplantes renales en ocho días

Son Espases ha tenido una de sus semanas más intensas en cuanto a actividad trasplantadora: ha encadenado siete trasplantes renales en solo ocho días, entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, gracias a cuatro personas que han donado sus órganos. Uno de ellos ha sido un bebé de apenas unos días de vida que se ha convertido en el donante más joven desde que hay registros en Baleares. En ese mismo periodo se ha realizado además un trasplante de hígado.

Lo explica el coordinador de trasplantes de este hospital, el doctor Julio Velasco: «La generosidad de estos cuatro donantes han permitido realizar siete trasplantes renales y uno hepático en solo ocho días». Así, en total, solo entre octubre y los primeros días de noviembre, Son Espases ha registrado diez donaciones, que han hecho posible doce trasplantes renales y cuatro hepáticos, además de otros órganos enviados a hospitales de la Península.

Es un hito en la actividad trasplantadora del centro, que habitualmente registra una media de tres o cuatro donantes al mes. «No es lo habitual concentrar tanta actividad en tan poco tiempo. En octubre tuvimos siete donantes, y con los de estos primeros días de noviembre ya son diez. Lo importante es que el hospital esté preparado para responder cuando ocurre», señala Velasco.

Cada donación activa una estructura compleja en la que intervienen numerosos servicios: «En una donación se pueden movilizar más de 60 profesionales. No solo médicos o cirujanos, sino también enfermeras, técnicos, personal de rayos, anestesistas, celadores o equipos de transporte. Cuando hay un donante, el hospital entero se pone en marcha», destaca.

El proceso también implica a equipos de otros centros del país: «Hace unos días vino un grupo de Madrid a recoger un corazón destinado a un paciente en una urgencia grave. Son situaciones que requieren una logística hospitalaria y extrahospitalaria muy bien organizada», añade.

Entre las donaciones de esta última semana, hay una en concreto que ha tenido un «valor humano extraordinario», apunta Velasco: un bebé de apenas unos días de vida, el donante más joven registrado en Baleares. «Ha sido una situación impactante para todos», asegura el doctor.

En este sentido, destaca la implicación de la unidad pediátrica y de neonatología del hospital: «Son Espases ha tenido históricamente una gran participación en donaciones pediátricas. Llevamos 46 en total, y eso no ocurre en todos los hospitales. Este caso ha sido especialmente significativo porque el donante tenía unos días de vida».

De los cuatro donantes registrados entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, tres han sido en muerte encefálica y uno en asistolia, una modalidad en la que la donación se realiza tras el cese del latido cardíaco. «Cada vez hay más donaciones en asistolia y menos en muerte cerebral», asegura Velasco: «Esto se debe a que los pacientes con lesiones neurológicas graves se tratan cada vez mejor y muchas veces no llegan a evolucionar hacia la muerte encefálica».

A nivel nacional, más de la mitad de las donaciones ya se realizan en asistolia. «En nuestro hospital todavía predominan las de muerte encefálica, pero la tendencia se está igualando», indica. En lo que va de año, Son Espases suma 32 donantes: «Cada trasplante es una nueva oportunidad para los pacientes, y eso compensa todo el esfuerzo», concluye el doctor.