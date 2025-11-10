De las aulas al hotel: el Govern refuerza la FP en Hostelería en la Playa de Palma con un nuevo convenio de colaboración

El Govern refuerza su apuesta por la Formación Profesional en Hostelería y Turismo con la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la conselleria de Educación y Universidades y la cadena Allsun Hotels. El acuerdo, rubricado este lunes por el conseller Antoni Vera y el director de Allsun Hotels, Uwe Prein, permitirá habilitar 25 plazas para los estudiantes del CEPA s’Arenal, que podrán formarse en las instalaciones del Allsun Hotel Cristóbal Colón, situado en la Playa de Palma.

Este convenio representa un paso importante para acercar la formación profesional al tejido productivo local, ofreciendo al alumnado la posibilidad de formarse en un entorno real de aprendizaje, con cocinas, comedores y salas de formación completamente equipadas. El acuerdo, vigente hasta el 31 de agosto de 2029, contempla que los estudiantes del ciclo formativo de Técnico en Cocina y Gastronomía realicen parte de su formación en el hotel, en horario lectivo y bajo la supervisión del profesorado del centro.

La empresa Alltours, propietaria de la cadena, cederá gratuitamente los espacios y se compromete a mantenerlos en condiciones óptimas, asumiendo las tareas de limpieza y mantenimiento.

Cristina Bestard, directora de zona de Playa de Palma, ha expresado su satisfacción por esta iniciativa, destacando que “estamos muy contentos; era algo muy necesario, teniendo en cuenta la zona en la que nos encontramos y la falta de personal cualificado que conocemos". Además, ha subrayado el compromiso de la empresa con la inserción laboral juvenil: “siempre apostamos por la gente joven con ganas de trabajar, e intentamos aprovechar al máximo al alumnado para que puedan quedarse a trabajar con nosotros".

Por su parte, Vera ha señalado la importancia de establecer sinergias con el tejido empresarial de Baleares. “Es importantísimo poder generar sinergias con todo el tejido empresarial de las islas”, ha afirmado. Vera ha recordado que la Formación Profesional “no es solo educación, sino también una colaboración público-privada que debemos fomentar como herramienta para luchar contra el abandono escolar".

El conseller ha advertido de que Baleares es una de las comunidades con mayores índices de abandono escolar, “solo superada por Ceuta y Melilla, con un 20,5%”, y ha insistido en que “debemos combatirlo con más Formación Profesional y colaboración público-privada". En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación para el alumnado de FP y ha subrayado la necesidad de “mano de obra cualificada en hostelería y turismo".