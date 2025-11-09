Xiskya Valladares, la monja ‘tiktoker’ que evangeliza en redes: “El cristianismo se ha vuelto algo underground y disruptivo: eso atrae a los jóvenes”

«Cada vez somos más los misioneros digitales que evangelizamos a través de las redes». La religión está de moda, al menos entre las nuevas corrientes de influencers y celebridades que han abrazado la fe. Xiskya Valladares, monja y periodista, es una de las pioneras en la difusión de la palabra de Dios en el entorno digital. Cree que el fenómeno cinematográfico del momento, la ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, Los domingos —la historia de una joven de 17 años que decide ingresar en un convento de clausura—, «es muy buena y responde bastante a la realidad».

Natural de Nicaragua y miembro de la congregación de Pureza de María, Valladares reside en Mallorca, donde compagina su labor docente con la comunicación digital. Sus cifras marean: 57.000 seguidores en Instagram, 77.000 en X (Twitter) y cerca de 800.000 en TikTok, una audiencia que demuestra la potencia de su altavoz y la viralidad de la fe en las redes. Mientras los reguetoneros le cantan al Señor, Dani Alves se convierte en predicador, el adolescente italiano Carlo Acutis se erige como el primer santo millennial, y Rosalía, que ya jugaba con la iconografía religiosa en El mal querer, se entrega a la figura divina vistiéndose de monja para promocionar su nuevo disco, Lux.

«Si Rosalía saca un vestido de marca, todos lo prueban; a muchos les gustará y se lo quedarán. Con la religión pasa algo parecido», explica. La monja cree que la avalancha de primicias que auguran una gran expansión del espiritualismo entre los jóvenes «exageran», pero reconoce que el aumento de referentes no paternales está favoreciendo un acercamiento paulatino: «El cristianismo se ha vuelto algo underground y disruptivo. Ya no hay la presión familiar de imponerlo en casa, y eso atrae más fácilmente a los jóvenes».

Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Comunicación, Valladares cree que las nuevas generaciones «no han crecido en un ambiente cristiano como el de antes» y que muchos jóvenes «conocen la religión solo por sus referentes digitales».

Entre esos nuevos espacios de encuentro menciona a grupos como Hakuna, que reúne cada semana a jóvenes en una parroquia de Palma para rezar cantando: «En la universidad donde trabajo nunca había visto esto. Hay una apertura en torno a la religión, ya no es un tabú, porque los famosos lo expresan abiertamente: se percibe como algo actual, no antiguo».

En sus vídeos, Valladares aborda todo tipo de temas, desde “¿Me puedo poner bañador en la playa?” hasta “¿La Iglesia es el origen del patriarcado?” o “¿Existe el divorcio religioso?”. Su objetivo, dice, es mostrar una fe optimista: «Intento transmitir una imagen más fresca, más viva de la religión. No quiero centrarme en el pecado ni en lo negativo, sino mirar hacia lo positivo».

La monja también recuerda que esta expansión digital de la fe «no ha surgido de la nada»: «Llevamos años trabajando para hacer del cristianismo una propuesta atractiva, y ahora empiezan a verse los frutos. Muchas personas me escriben en privado para decirme que han vuelto a creer».

Aun así, Valladares se muestra abierta y conciliadora: «Abrazar la fe cristiana no es la única forma de ser buena persona. Conozco ateos que son más cristianos que muchos que van a misa. Viven los valores del Evangelio sin saber que son los valores de Cristo».