Ochocientos años de mallorquinidad

Analizar la identidad de los mallorquines, la «mallorquinidad», ocho siglos después de la conquista ha sido el objetivo de las jornadas de debate La conmemoración de la conquista de Mallorca. La construcción del relato, organizadas por la Obra Cultural Balear (OCB) el pasado viernes y ayer en Palma, con 150 asistentes.

A lo largo de tres sesiones, en el Archivo del Reino de Mallorca, intervinieron más de una veintena de especialistas en la materia y asistieron más de 150 personas, informó la OCB sobre este evento que supone el punto de partida del programa por el VIII centenario de la conquista de Mallorca que tendrá lugar en 2029 y que prepara la entidad.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, explicó que el objetivo no es «presentarla como un acto de nostalgia historicista o puramente sentimental». «Debe servir para reforzar las características que nos identifican como pueblo desde ese momento fundacional, especialmente la lengua, y contribuir a fortalecerlas para garantizar su continuidad futura», añadió.

Según Llabrés, «no se trata en absoluto de celebrar la conquista militar, sino situar, con la subsiguiente repoblación, el acta fundacional del pueblo y poner en valor los ochocientos de mallorquinidad que se derivan de 1229 a 2029».

Lo describió en las jornadas Sebastià Alzamora, delegado del Institut d’Estudis Catalans (IEC): «Los mallorquines lo somos por muchas cosas, podemos reconocernos en muchos elementos que nos identifican, pero hay uno fundamental, básico, esencial, un elemento que si se suprime hace que un mallorquín deje de serlo, y este elemento es la lengua», y la incorporación en el área lingüística y cultural catalana se deriva de este hecho histórico de 1229.

Gabriel Ensenyat, catedrático de la UIB, comisionado para la conmemoración del octavo centenario de la conquista de Mallorca de la OCB, y coordinador de estas jornadas, aseguró que habían servido para acercarse al hecho histórico de la mano de especialistas.

Las jornadas comenzaron el viernes con una reflexión sobre la celebración de la conquista a lo largo de los siglos y los símbolos vinculados al momento fundacional del estado mallorquín; seguida de la interpretación de la Iglesia católica de la conquista de Mallorca y cómo la ha recreado en los sermones conmemorativos a lo largo de los años.

Caterina Valriu abordó la leyenda en torno al rey Jaume y Margalida Tomàs la interpretación de los escritores, historiadores y políticos que tenían conciencia de su catalanidad. Pere Salas situó el debate en cuál ha sido el relato que el españolismo ideológico, cultural y político ha manifestado sobre la conquista de Mallorca y Joan Colom acerca de la conmemoración del séptimo centenario. Gabriel Mayol, Antoni Furió y Enric Pujol también participaron en estas jornadas.