Mallorca acoge el rodaje secreto de una comedia alemana: buscan 1.000 extras

Bajo estrictas medidas de confidencialidad, Mallorca se ha convertido estos días en el escenario del que podría ser el próximo taquillazo del cine alemán. Y no hace falta ser actor profesional para participar: una agencia de casting busca actualmente 1.000 extras para rodar varias escenas de El viaje perfecto.

La película, dirigida por el exitoso cineasta Bora Dağtekin (Turco para principiantes, ¡Qué guay!) es la continuación de La verdad perfecta. El reparto original repite: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring y Jessica Schwarz vuelven a encontrarse ante la cámara. Según ha podido saber Mallorca Zeitung, el rodaje continuará al menos hasta finales de noviembre.

En esta nueva entrega, el grupo de amigos de La verdad perfecta se enfrenta durante un caótico viaje relámpago al sur a una pregunta fundamental: ¿hay vida después de la verdad, o su amistad ha terminado?, según explica la página web de Constantin Film. La productora no ha querido desvelar más detalles por el momento.

Casting abierto: buscan figurantes entre 18 y 60 años

La empresa Studio Cactus, encargada del casting, busca1.000 figurantes para grabar durante tres días escenas en un hotel de Camp de Mar. Según información de Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo que Diario de Mallorca, se trataría del Grupotel Playa Camp de Mar, donde el equipo de El viaje perfecto lleva ya semanas rodando.

Se buscan personas de entre 18 y 60 años, sin importar su físico o color de piel. Representarán a clientes del hotel. No se ha especificado con qué actores compartirán escena, pero la agencia sí ha confirmado que el rodaje es de una producción alemana dirigida por Dağtekin.

Fechas, horarios y remuneración

El rodaje está previsto entre el 10 y el 14 de noviembre, en horario de 13:00 a 2:00. Las personas seleccionadas deberán estar disponibles todos los días del rodaje. La remuneración es de 82,50 euros brutos por jornada de 10 horas, con una hora de pausa para comer. Las horas extra se pagarán a 14 euros por hora.

Quienes estén interesados pueden encontrar más información y detalles sobre cómo apuntarse en la web oficial del casting.

Localizaciones de rodaje en toda la isla

Además de Camp de Mar, el rodaje de El viaje perfecto ha pasado por otros puntos de Mallorca. Se han grabado escenas en una finca en la zona de Artà, en Cala Llombards durante una excursión en barco con parte del reparto, y también en Porto Cristo, el aeropuerto y el centro de Palma.