Juan Cifre: «El premio visibiliza nuestro compromiso con una innovación útil»

-¿Qué supone para BioSmart Data recibir el Premio BBVA Revoluciona?

-María Cayuela: Es un enorme reconocimiento. Cuando tu empresa es una startup, vives entre la ilusión y la incertidumbre. Los días pueden ser una montaña rusa: un éxito por la mañana y un tropiezo por la tarde. Premios como este confirman que vas por buen camino y que hay instituciones que creen en tu visión y que alientan a tu equipo.

-Juan Cifre: Estamos muy agradecidos por el premio. Aplicamos a todos los que podemos porque competir nos permite crecer y conocer el ecosistema para continuar con nuestro objetivo, que es ofrecer cada vez mejores soluciones médicas. El galardón da visibilidad a nuestro compromiso con una innovación útil.

-¿Cómo ha evolucionado la empresa desde sus inicios?

-M. C.: Empezamos siendo unos pocos compañeros que conocíamos el sector médico. La idea inicial era contribuir a un tratamiento de medicina regenerativa, pero muchos médicos nos pidieron explorar más aplicaciones. Ahora les ayudamos con múltiples decisiones basadas en datos reales, no solo en ensayos clínicos. Hace año y medio vimos un gran cambio con nuestra primera ronda de inversores, y hoy tenemos una estructura profesional que nos permite seguir escalando.

-J. C.: Hemos pasado de un grupo de amigos a una empresa de doce personas con metodología y cultura propias, basadas en la innovación, el rigor y la ética, nuestras tres bases.

-¿En qué consiste la innovación de BioSmart Data?

-J. C.: Recogemos y analizamos datos del mundo real que se pierden en la práctica clínica habitual. Con ellos generamos información útil para médicos y hospitales, lo que permite ajustar los tratamientos al perfil de cada paciente y mejorar su eficacia.

-M. C.: Cada dato bien aprovechado reduce costes, evita tratamientos ineficaces y mejora la calidad de vida del paciente. Innovar no es solo desarrollar tecnología, sino escuchar al profesional y ofrecerle herramientas que le ayuden de verdad.

Maria Cayuela y Juan Cifre, cofundadores y propietarios de BioSmart Data / .

-¿Quiénes conforman el equipo del proyecto?

-M. C.: Contamos con perfiles técnicos, sanitarios, de desarrollo de la aplicación, de análisis de datos, y ahora también de marketing, para que todo lo que hacemos pueda llegar a los pacientes.

-J. C.: Además, trabajamos con asesores médicos que garantizan que nuestras soluciones responden a necesidades reales. Las personas son nuestro gran valor, y cada cual cumple un rol específico para poder llegar al objetivo. Somos una estructura orgánica tipo celular orientada al bien común, poniendo siempre al paciente en el centro.

-Los Premios Revoluciona valoran la sostenibilidad. ¿Cómo la entiende BioSmart Data?

-M. C.: En salud, sostenibilidad es sinónimo de eficiencia. Cada proceso optimizado supone un ahorro para el sistema y una mejora para el paciente. Creemos que la sostenibilidad también es humana: se trata de construir una medicina que escuche y que se adapte a las personas, y eso empieza por entender los datos reales que hay detrás de cada historia clínica.

-J. C.: Este premio reconoce precisamente esa capacidad de transformar desde la innovación responsable. No se trata de inventar sino de mejorar los procesos para una práctica sostenible en todos los sentidos. Queremos demostrar que desde Balears se puede crear tecnología puntera con impacto social. Nuestra razón de ser es la solución para el paciente. Todos lo seremos algún día.

-¿Cuáles son los principales retos y frentes de la compañía?

-M. C.: La ciberseguridad, cuando hablamos de datos médicos, es importantísima. Somos una de las primeras startups que ha conseguido el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto. Ahora el paso es la expansión internacional, con proyectos en Francia, Alemania y Argentina. También ampliaremos el equipo a 26 personas durante el próximo año y abrimos nuevas líneas en dolor crónico y salud femenina, ámbitos donde faltan datos reales y podemos marcar la diferencia. Surgen cada vez más aplicaciones basadas en inteligencia artificial pero ninguna realiza un seguimiento de los datos como la nuestra, y ahí es donde reside nuestro valor.

-J. C.: El mercado es el juez que determina si hacemos las cosas bien. Estamos desarrollando modelos de medicina predictiva, capaces de anticipar la respuesta de un paciente a un tratamiento. Es el siguiente paso hacia una sanidad más inteligente y personalizada.

-¿Qué mensaje quieren transmitir tras recibir este reconocimiento?

-J. C.: Este premio nos motiva a seguir construyendo desde aquí una medicina más humana, eficiente y basada en evidencia. Queremos cambiar el presente de la medicina y construir su futuro, desde una comunidad centrada en el turismo. Pero en Balears también se investiga y se necesita más apoyo institucional.

-M. C.: La innovación y la colaboración son el camino. En Balears hay talento y energía para transformar sectores enteros si seguimos creyendo en ello.