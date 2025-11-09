Joan Bausà, de 31 años: «A los sacerdotes ya no nos falta calle, estamos mucho más conectados con la realidad juvenil»

«A los sacerdotes ya no nos falta calle; estamos mucho más conectados con la realidad juvenil». Joan Bausà rompe esquemas. Aunque siempre fue católico, nunca se integró en el organigrama eclesiástico. Sin embargo, al finalizar sus estudios de Filosofía, con 22 años, hizo el Camino de Santiago y recibió la llamada de la fe.

«Me encontré con Cristo», explica el joven sacerdote. A sus 31 años es vicario de la Unidad Pastoral de la Costa de Calvià, que engloba Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Son Ferrer y El Toro. «Cada ermita es diferente. En Portals Nous hay gente con mucho dinero y en Son Ferrer son más humildes... lo toco todo», comenta el presbítero.

La Ermita de Portals Nous donde trabaja Joan Bausà. / B. Ramon

El cura también forma parte del equipo pastoral de la UIB, que reúne a todos los centros universitarios de Mallorca. «Tengo un grupo de unas 130 personas aproximadamente», detalla. Lejos de lo que pueda parecer, Bausà considera que el hecho de haber superado el nacionalcatolicismo es una evolución. «Ahora el cristianismo ya no es obligatorio, y eso es bueno. La gente viene con menos prejuicios que hace años, no están presionados por la familia y se sienten más liberados».

El sacerdote ha observado un fenómeno nuevo: adolescentes que han crecido sin pisar una iglesia y que ahora buscan reencontrarse con la fe. «Conozco muchos casos de chicos de 16 o 17 años, de familias ateas, tabula rasa, que me han pedido ser bautizados», cuenta.

Bausà identifica también la búsqueda de comunidad como una de las razones de este repunte religioso: «Cuando era sacerdote en dos escuelas, pregunté a los alumnos de 3º y 4º de ESO qué era lo que más ilusión les hacía. Las respuestas fueron variadas, pero el 95% coincidía en su mayor miedo: la soledad. Los jóvenes quieren sentirse parte de algo, abrazar una comunidad».

A diferencia de la imagen tradicional del clero, Bausà se define como un chico normal, que ha tenido pareja y ha vivido su vida antes de entrar en el camino pastoral: «Eso te conecta con la realidad. Estoy más abierto al lenguaje de los jóvenes; no he vivido recluido y entiendo sus preocupaciones».

Cree que los nuevos referentes eclesiásticos son algo positivo. «Hasta hace poco era un tabú: eras un pringado por ir a misa. Muchos jóvenes están saliendo del armario gracias a esos referentes… del armario clerical».

Tras años en que la vergüenza mordía al pudor, muchos jóvenes se han quitado las caretas para acudir a voces que puedan salvar su alma. Como durante tantos siglos, Dios vuelve a renacer, con sus discípulos regalando el cielo.