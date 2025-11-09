La Fundación RANA reivindica en Palma dos décadas de lucha contra el abuso

La Fundación RANA conmemora este 2025 dos décadas de trabajo en Balears por la protección de la infancia frente al abuso sexual. Veinte años de una labor que, según su secretaria y formadora, Patricia Moliné, ha transformado la manera en que la sociedad aborda un problema que durante mucho tiempo permaneció silenciado. «Cuando empezamos, nadie hablaba de esto. Era un tema tabú», recuerda. «Ahora, por suerte, se habla, se conoce y existen protocolos que antes ni siquiera estaban definidos», celebra.

Moliné reconoce que la evolución ha sido notable, pero insiste en que «aún queda mucho por hacer». «Ojalá pudiéramos celebrar estos 20 años y decir que el problema se ha acabado. Pero por desgracia tendremos que seguir celebrando más aniversarios, porque la realidad es que aún hay niños y niñas que sufren», apunta.

La fundación, nacida en Mallorca, ha visto cómo en estos años el fenómeno del abuso también ha cambiado de forma. «Las redes sociales han abierto una nueva vía de acceso a los menores. Cuando empezamos a hablar de grooming, la gente ni sabía qué era. Hoy sabemos que internet puede amplificar la vulnerabilidad», señala Moliné. Por eso, la prevención digital es ahora una de las líneas principales del trabajo de RANA, especialmente con adolescentes.

‘FELIZ’, una campaña por la infancia

Con motivo del Mes de la Infancia, la entidad ha lanzado una nueva campaña de sensibilización en las calles de Palma, bajo el lema ‘FELIZ’, un regalo del grupo Malla Publicidad con motivo del 20º aniversario. La iniciativa se puede ver en quince puntos estratégicos de la ciudad -entre ellos la avenida Alexandre Rosselló, Passeig Mallorca o Via Alemanya- desde el 28 de octubre y hasta el 24 de noviembre.

La campaña busca recordar que el derecho a una infancia feliz no es un privilegio, sino una responsabilidad colectiva. «Queríamos mostrar el resultado de estos 20 años: que gracias a los programas de prevención muchos niños y niñas han podido crecer en entornos seguros y ser felices», explica Moliné, quien añade: «Pero también recordar que aún hay menores que, ante una situación de violencia sexual, deben saber cómo actuar y a quién acudir».

La fundación insiste en que la sensibilización es una herramienta imprescindible para la prevención. «No se puede prevenir algo que no se conoce. Por eso usamos todos los medios posibles -carteles, libros, cine- para llegar a distintos públicos: familias, escuelas y también personas adultas que quizá nunca se han parado a pensar en este problema», afirma la formadora.

Jornadas ‘Al silencio, grandes verdades’

El programa de aniversario se completa con las jornadas ‘Al silencio, grandes verdades’, que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre en la Cámara de Comercio de Mallorca, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Internacional de la Infancia. Moliné agradece «el esfuerzo de los patrocinadores para que estas Jornadas sea hagan realidad»

El encuentro comenzará con la proyección del documental El techo amarillo, de Isabel Coixet, y un cinefórum con las actrices Aida Fix y Maria Antònia Salas. Al día siguiente se sucederán las ponencias de especialistas que abordarán cuestiones como el consumo de pornografía en la adolescencia, la patologización del malestar infantil, la crianza respetuosa o el abuso en casos de discapacidad.

Durante la clausura, RANA presentará su nueva herramienta de prevención: el libro infantil Isla Tropicàlia, escrito por Caterina Monserrat, Patricia Raduán y Aina Maria Duran, e ilustrado por Ana Díaz. Se trata de un cuento dirigido a niños y niñas, pero también a las familias, con materiales de apoyo para trabajar la prevención y el buen trato en casa.

«Muchas veces los padres nos piden indicadores concretos, pero la prevención puede hacerse cada día, en las pequeñas cosas», explica Moliné. Una obra que se convierte en «una forma sencilla y bonita de abrir conversaciones que aún cuestan».

La responsable de RANA subraya que todas estas iniciativas tienen un mismo objetivo: implicar a toda la sociedad. «El abuso infantil no es un problema de los profesionales, es un problema de todos. Los adultos somos los responsables de garantizar que los niños y niñas crezcan protegidos», concluye.