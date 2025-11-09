Política
Podemos exige al Govern «menos cazas, menos Frontex y más vivienda»
La coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, exigió ayer al Govern «menos cazas, menos Frontex y más vivienda y servicios públicos para todos», el día en el que se celebra una exhibición por el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan.
El partido lamentó en un comunicado que ayer se paralizara el tránsito aéreo para una exhibición militar de cazas en Palma pero que no para disminuir la llegada de turistas a las islas cuando «la presión humana que dispara los precios de la vivienda no es la que llega en pateras sino la que llega por el aeropuerto», aseguró Muñoz.
La coordinadora de Podem Illes Balears denunció el discurso de la «presión migratoria» de la presidenta del Govern, Marga Prohens , a quien acusa de «regalar» la soberanía de Balears a la agencia europea Frontex, «opaca que no rinde cuentas, que tiene decenas de casos de violaciones de derechos humanos y cuya tecnología es probada previamente en las zonas de ocupación militar».
Para Muñoz, la «verdadera cara» es la del «racismo institucional para distraer de los problemas reales», entre los que citó el encarecimiento del acceso a la vivienda y la precariedad. Muñoz también lamentó la ofensiva de Prohens contra los servicios públicos.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares