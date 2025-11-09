Podemos exige al Govern «menos cazas, menos Frontex y más vivienda»

La coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, exigió ayer al Govern «menos cazas, menos Frontex y más vivienda y servicios públicos para todos», el día en el que se celebra una exhibición por el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan.

El partido lamentó en un comunicado que ayer se paralizara el tránsito aéreo para una exhibición militar de cazas en Palma pero que no para disminuir la llegada de turistas a las islas cuando «la presión humana que dispara los precios de la vivienda no es la que llega en pateras sino la que llega por el aeropuerto», aseguró Muñoz.

La coordinadora de Podem Illes Balears denunció el discurso de la «presión migratoria» de la presidenta del Govern, Marga Prohens , a quien acusa de «regalar» la soberanía de Balears a la agencia europea Frontex, «opaca que no rinde cuentas, que tiene decenas de casos de violaciones de derechos humanos y cuya tecnología es probada previamente en las zonas de ocupación militar».

Para Muñoz, la «verdadera cara» es la del «racismo institucional para distraer de los problemas reales», entre los que citó el encarecimiento del acceso a la vivienda y la precariedad. Muñoz también lamentó la ofensiva de Prohens contra los servicios públicos.