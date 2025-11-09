Un destino que incorpora la inteligencia artificial al servicio del turismo

El Consell de Mallorca a través de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca , ha presentado en la edición de la World Travel Market (WTM) 2025 de Londres un ambicioso proyecto que marca un antes y un después en la gestión del destino: la creación del primer ecosistema digital inteligente que permite al visitante diseñar un viaje sostenible, responsable y personalizado con el apoyo de la inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, Mallorca se posiciona como pionera en la aplicación de la tecnología al servicio del turismo sostenible, ofreciendo una experiencia innovadora que combina personalización, respeto por el entorno y compromiso con la cultura local.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subrayado que este proyecto «refleja el compromiso firme del Consell con una transformación profunda de la industria turística mallorquina. Llevamos tiempo trabajando para que Mallorca avance hacia un modelo más sostenible, equilibrado y responsable, que garantice el bienestar de residentes y visitantes por igual».

Galmés ha recordado que «en esta misma feria, hace dos años, presentamos el Pledge, nuestro compromiso por un turismo responsable, y hoy damos un paso más presentando proyectos concretos que vinculan pasado, presente y futuro, demostrando que la sostenibilidad no es solo un propósito, sino una realidad que guía nuestras políticas y nuestras acciones».

Un nuevo ecosistema digital: Mallorca.es

El proyecto se articula alrededor de la nueva plataforma web mallorca.es, un portal que integrará todos los espacios digitales vinculados al turismo en la isla, como la Mallorca Film Commission o el Observatorio de Turismo, ofreciendo un acceso unificado y coherente a la oferta turística y cultural del territorio.

El corazón de esta transformación será un agente de inteligencia artificial que acompañará al usuario en todo momento, ayudándole a crear una experiencia de viaje a medida según sus intereses, valores y necesidades.

Inteligencia artificial para un turismo más sostenible e inclusivo

La incorporación de la inteligencia artificial permitirá a los visitantes: Generar rutas temáticas personalizadas (gastronomía, senderismo, artesanía local como el vidrio soplado o la «llatra»).

Diseñar itinerarios completos de estancia, que podrán ser descargados o enviados por correo electrónico.

Recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias, fomentando un turismo responsable y ayudando a descongestionar las zonas más masificadas.

Promover la accesibilidad y la inclusión, adaptando las sugerencias a personas con diferentes capacidades.

Innovación al servicio del visitante y del territorio

El despliegue del proyecto se realizará por fases. La versión inicial, que establecerá la base tecnológica y visual de la nueva plataforma, se lanzará a finales de 2025. A lo largo de 2026, se incorporarán nuevos contenidos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial que reforzarán la personalización y el análisis inteligente de datos turísticos.

El objetivo final del Departamento de Turismo del Consell de Mallorca es transformar la relación entre el visitante y el destino, ofreciendo una Mallorca que va más allá del «sol y playa», y que comunica al mundo una identidad vinculada a la cultura, la sostenibilidad, la gastronomía y el respeto al entorno natural y humano de la isla.

El talento artístico emergente de Mallorca se presenta en Londres

El Consell de Mallorca inauguró el pasado martes, en Londres, la exposición Noves Presències. Dins i més enllà del marc, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el talento artístico emergente de la isla a escala internacional. La muestra, que se exhibe en la reconocida Oxo Gallery de la capital británica, estará abierta al público durante una semana en el marco de la feria turística World Travel Market, una de las más importantes del sector, que se ha celebrado entre los días 4 y 6 de noviembre.

Esta iniciativa consolida la estrategia de la institución insular para integrar cultura y turismo en la proyección internacional de Mallorca como un destino creativo, contemporáneo y comprometido con las nuevas generaciones de artistas emergentes.

El Consell de Mallorca presentó en la Oxo Gallery de Londres la exposición 'Dins i més enllà del marc'. / .

Joan Bonnemaison, Elena Covas López, Marta Crespí, Marga Estelrich, Rebeca Morey Pérez, Nicole Scarpa y Joan Vidal Monserrat son los artistas seleccionados por la Associació de Comissaris i Crítics d’Art de les Illes Balears (ACCAIB). que han tenido la oportunidad de mostrar su obra en Londres. La muestra, comisariada por Beatriz Escudero, reflexiona sobre los múltiples materiales y las diversas prácticas que configuran el arte contemporáneo actual, al tiempo que ofrece una mirada plural, crítica e innovadora sobre la creación artística en la isla.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, celebró este hito tan importante para los jóvenes artistas de Mallorca. Durante la inauguración de la muestra Roca destacó los horizontes que se abren para los nuevos creadores mallorquines gracias a esta propuesta: «Después de años sin ofrecer oportunidades a los artistas emergentes de la isla, es un orgullo exponer Noves Presències en Londres y mostrar al mundo el talento artístico que nace en Mallorca». Roca incidió, además, en que «la cultura es una herramienta estratégica fundamental para la promoción turística, especialmente en un contexto internacional que valora propuestas como Noves Presències, capaces de conectar con un público que busca enriquecer sus viajes con experiencias genuinas arraigadas al territorio que visitan».

La muestra despertó gran interés entre el público especializado. / .

El acto inaugural congregó a un numeroso público y despertó gran interés entre los asistentes vinculados a los ámbitos de la cultura, el turismo y la creación contemporánea.

Cabe recordar que el proyecto Noves Presències fue recuperado por el Consell de Mallorca el pasado mes de mayo, después de décadas de inactividad, con la muestra inaugural Dins i més enllà del marc en el Centro Cultural La Misericòrdia. Ahora, con su presentación en Londres, esta misma exposición inicia su recorrido internacional y se consolida como una herramienta estratégica para dar visibilidad a los nuevos creadores mallorquines y vincular la cultura con la promoción turística de la isla como valor diferencial.

Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de les Illes Balears realizó un correfoc en los Bernie Spain Gardens de Londres. / .

Una noche de arte, fuego y tradición

Tras la presentación, el público pudo disfrutar de una performance única a cargo de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de les Illes Balears, que llevó la energía y el simbolismo del fuego mallorquín hasta los Bernie Spain Gardens, frente a la Oxo Gallery.

El espectáculo, dirigido por Miquel Pons, ofreció una representación a pequeña escala de un correfoc, con la participación de ocho dimonis ataviados con sus vestimentas tradicionales y portando sus elementos característicos. Durante aproximadamente treinta minutos, las colles Escarrufaverros dimonis (Campanet), Bocsifocs dimonis (Esporles), Dimonis de Calvià Vila y Dimonis de Sa Pedrera de Muro compartieron con el público londinense la fuerza, la música y el espíritu festivo que definen las fiestas populares de Mallorca.