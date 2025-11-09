La decisión de ampliar las ayudas al alquiler para pisos de más de 900 euros en Baleares, aplazada a 2026

La decisión de que pisos de más de 900 euros puedan optar a las ayudas al alquiler en Baleares queda aplazada hasta 2026. Así lo confirman desde la conselleria de Vivienda, asegurando que dicha posibilidad que actualmente estudia el Gobierno Central no será una realidad hasta que se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Así, desde el Govern balear señalan que el Ministerio "en principio está dispuesto" a incrementar dicha cuantía de cara al futuro plan aunque insisten en que todavía no hay nada cerrado. Algo que ya reconoció el propio conseller del ramo, José Luis Mateo. "Se nos envió el primer borrador del plan estatal que nuestro director general ya pudo empezar a debatir en Madrid y parece que el Ministerio de Vivienda se muestra abierto a ampliar y aumentar estas cantidades", expresó en septiembre Mateo.

Teniendo en cuenta la situación del alquiler en Baleares y con vistas al futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Govern ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio un aumento del límite máximo de los precios de alquiler que pueden acogerse a las ayudas. Así lo afirman desde la conselleria de Vivienda, recalcando que los criterios para acceder a estas bonificaciones vienen marcados por el Gobierno Central.

Límite de 900 euros

Cabe recordar que, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, pueden acogerse a las ayudas de 2025 viviendas con un alquiler de un precio máximo de hasta 900 euros, límite que se aplica con el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. En el caso de Palma, un total de nueve pisos cumplen los requisitos, mientras que en toda Mallorca son 44, según la oferta actual de Idealista. Una cifra que se reduce según el portal Fotocasa, que cuenta con seis anuncios con el límite de 900 euros en Palma y 13 en el conjunto de la isla.

Ingresos máximos

Otro de los requisitos que marcan desde el Ministerio de Vivienda es el límite de ingresos máximos. Como regla general, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar los 25.200 euros anuales. Es decir, que todas las personas que residan en la vivienda no pueden rebasar, conjuntamente, los 25.200 euros anuales. Cabe señalar que en el caso de Baleares, la renta media por hogar es de 42.232 euros según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al 2024.