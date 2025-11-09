El cristianismo avanza entre los jóvenes mallorquines

Dios siempre vuelve. Y, ante el auge interminable de los influencers digitales que marcan el pulso de nuestros tiempos, algunos han decidido seguir los pasos del mayor influencer de la historia y volver a poner la religión cristiana de moda entre los jóvenes. Los católicos celebran el Día de la Iglesia Diocesana este 9 de noviembre, mientras los reguetoneros le cantan al Señor, Dani Alves se convierte en predicador y el adolescente italiano Carlo Acutis se erige como el primer santo millennial.

Sin duda, el altavoz más potente es uno de los grandes íconos de esta década: Rosalía. La catalana —que ya jugaba con la iconografía religiosa en El mal querer— se entrega ahora a la figura divina, vistiéndose de monja para promocionar su nuevo disco, Lux.

Xiskya Valladares, monja y periodista, es una de las pioneras en la difusión de la palabra de Dios en el entorno digital. Natural de Nicaragua y miembro de la congregación de Pureza de María, Valladares reside en Mallorca, donde compagina su labor docente con la comunicación digital. Sus cifras marean: 57.000 seguidores en Instagram, 77.000 en X (Twitter) y cerca de 800.000 en TikTok, una audiencia que demuestra la potencia de su altavoz y la viralidad de la fe en las redes.

La religiosa y periodista nicaragüense, Xiskya Valladares. / B. Ramon

«Cada vez somos más los misioneros digitales que evangelizamos a través de las redes», explica Valladares. La monja cree que la avalancha de primicias que auguran una gran expansión del espiritualismo entre los jóvenes «exageran», pero reconoce que el aumento de referentes no paternales está favoreciendo un acercamiento paulatino: «El cristianismo se ha vuelto algo underground y disruptivo. Ya no hay la presión familiar de imponerlo en casa, y eso atrae más fácilmente a los jóvenes».

Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Comunicación, Valladares cree que las nuevas generaciones «no han crecido en un ambiente cristiano como el de antes» y que muchos jóvenes «conocen la religión solo por sus referentes digitales». Entre esos nuevos espacios de encuentro menciona a grupos como Hakuna, que reúne cada semana a jóvenes en una parroquia de Palma para rezar cantando: «En la universidad donde trabajo nunca había visto esto. Hay una apertura en torno a la religión, ya no es un tabú, porque los famosos lo expresan abiertamente: se percibe como algo actual, no antiguo».

Hakuna celebró un concierto en Mallorca y ya preparan otro para finales de año / Hakuna

Hakuna es un movimiento religioso global que nació en Madrid en 2013 y desembarcó en Mallorca en 2016. Actualmente, cuenta con más de medio centenar de seguidores que se reúnen cada martes por la tarde en la parroquia de Santa Pagesa.

«Somos un grupo de personas que quieren vivir la fe de forma conjunta», explica Marta Vidal, coordinadora de Hakuna Mallorca. «Creemos que la Eucaristía transforma nuestras vidas, y qué mejor que vivirlo en comunidad».

La música es uno de los pilares fundamentales del movimiento. «Nos ayuda a contar la verdad en la que vivimos», aseguran desde Hakuna, que se autodefine como “el grupo de música más grande del mundo”: «todos los que pertenecen a Hakuna pueden cantar».

Además, organizan conciertos abiertos a todos. En Mallorca solo han celebrado uno hasta ahora —se agotaron las más de 600 entradas— y ya preparan otro para finales de año. Entre la duda y el miedo, muchos jóvenes se acercan a Hakuna, donde encuentran, según Vidal, «un grupo de amigos».

Sacerdotes jóvenes

«A los sacerdotes ya no nos falta calle; estamos mucho más conectados con la realidad juvenil». Joan Bausà rompe esquemas. Aunque siempre fue católico, nunca se integró en el organigrama eclesiástico. Sin embargo, al finalizar sus estudios de Filosofía, con 22 años, hizo el Camino de Santiago y recibió la llamada de la fe. «Me encontré con Cristo», explica el joven sacerdote. A sus 31 años es vicario de la Unidad Pastoral de la Costa de Calvià, que engloba Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Son Ferrer y El Toro.

El cura también forma parte del equipo pastoral de la UIB, que reúne a todos los centros universitarios de Mallorca. «Tengo un grupo de unas 130 personas aproximadamente», detalla. Lejos de lo que pueda parecer, Bausà considera que el hecho de haber superado el nacionalcatolicismo es una evolución. «Ahora el cristianismo ya no es obligatorio, y eso es bueno. La gente viene con menos prejuicios que hace años, no están presionados por la familia y se sienten más liberados».

El sacerdote de 31 años, Joan Bausà. / B. Ramon

A diferencia de la imagen tradicional del clero, Bausà se define como un chico normal, que ha tenido pareja y ha vivido su vida antes de entrar en el camino pastoral: «Eso te conecta con la realidad. Estoy más abierto al lenguaje de los jóvenes; no he vivido recluido y entiendo sus preocupaciones».

Cree que los referentes son algo positivo. «Hasta hace poco era un tabú: eras un pringado por ir a misa. Muchos jóvenes están saliendo del armario gracias a esos referentes… del armario clerical».

Tras años en que la vergüenza mordía al pudor, muchos jóvenes se han quitado las caretas para acudir a voces que puedan salvar su alma. Como durante tantos siglos, Dios vuelve a renacer, con sus discípulos regalando el cielo.

Balance Diócesis de Mallorca

La Diócesis de Mallorca ha cerrado el último ejercicio económico con unas cuentas equilibradas, gestionando más de 30 millones de euros entre ingresos y gastos, según los datos difundidos con motivo del Día de la Iglesia Diocesana 2025.

Más de la mitad de los ingresos provienen de servicios y subvenciones públicas corrientes, mientras que el resto se reparte entre aportaciones directas de los fieles, la asignación tributaria y los rendimientos del patrimonio.

En cuanto al destino del gasto, la mayor parte se ha dedicado a la conservación de edificios y a la retribución del personal seglar, dos de los capítulos más relevantes del presupuesto diocesano.

En el ámbito pastoral, la diócesis cuenta con 198 presbíteros, 431 religiosos y religiosas, 19 diáconos permanentes, 12 seminaristas y 548 catequistas, distribuidos entre 154 parroquias, varios conventos y ocho monasterios.

El curso pasado se celebraron 1.900 bautismos, 1.834 primeras comuniones, 595 confirmaciones y 464 matrimonios, cifras que reflejan la continuidad de la actividad sacramental en la isla.