Salud destina 42.000 euros a mejoras en el centro de salud de s'Escorxador en Palma

El Servicio de Salud invertirá 42.000 euros para llevar a cabo diversas actuaciones de saneamiento en el centro de salud s'Escorxador, en Palma, cuyo contrato adjudicará la semana que viene para trabajos de pintura, reparación integral de maderas y reorganización de espacios. El Ib-Salut ha anunciado esta nueva partida después de que esta misma semana, médicos y enfermeras del centro denunciaran las "penosas condiciones" en las que se veían obligados a atender a sus pacientes.

Las intervenciones contempladas incluyen trabajos de pintura general en las instalaciones del centro de salud, la reparación de la carpintería de las puertas y tratamiento de pintura y la optimización de los espacios de almacenamiento, por medio de la reubicación de materiales y la designación de nuevas zonas que permitan reorganizar y adecuar los almacenes, tanto en el edificio principal como en el área de pediatría.

Sanitarios difundieron imágenes de las pesas condiciones del centro de salud / -

A esta inversión hay que sumar otras actuaciones por el valor total de 65.000 euros, llevadas a cabo en los últimos dos años, ha recordado la Conselleria de Salud en un comunicado.

A finales de 2023 se sustituyeron los aparatos de climatización del edificio central, por el importe de 40.000 €, se hicieron obras de adaptación del mostrador de admisión y se repararon el falso techo y de los baños públicos de la primera planta, con un coste de 25.307 €.

Protestas de los trabajadores

Los trabajadores del centro de salud difundieron a principios de esta semana un vídeo en el que mostraron el deteriorio de las instalaciones, la presencia de bichos y ratas y la falta de materiales básios. Aseguran que llevaban años reclamando una solución a la situación sin obtener respuesta.

El Govern recuerda en el comunicado de prensa que el centro de salud s'Escorxador está en un edificio antiguo y protegido, que con los años ha acumulado un conjunto de deficiencias estructurales cuya solución pasa por un abordaje integral. Por este motivo, se decidió construir un centro nuevo, que se situará en el Parque Sanitario Bons Aires.

En el marco del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), se prevé que el año que viene se licitarán las obras del futuro centro de salud y servicio de urgencias de atención primaria (SUAP), con un presupuesto estimado de 28 millones.