Las reservas hídricas se mantienen en el 44 % en octubre en Baleares

El mes de octubre ha finalizado con las reservas hídricas al 44 % de su capacidad en Baleares, el mismo valor que el mes anterior, y dos puntos por debajo de la situación global del archipiélago el mismo mes del año pasado, cuando estaban al 46 %..

Por islas, Mallorca ha pasado del 45 % al 44 % en octubre, Menorca del 41 % al 43 % e Ibiza ha mejorado notablemente del 26 % al 39 %, según los datos de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

La mejora destacada de la situación en Ibiza y Formentera se debe a las lluvias asociadas al episodio de la dana Alice.

La situación de las unidades de demanda en las que se organiza el archipiélago en cuanto a los recursos hídricos no se ha modificado. Así, solo una unidad de demanda (Formentera) se mantiene dentro del escenario de normalidad, seis unidades (Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte y Tramuntana Sur) se encuentran dentro del escenario de prealerta, y tres (Es Pla, Artà e Ibiza) permanecen en alerta.

Evolución sostenida en el tiempo

La Conselleria ha recordado que los cambios de escenario no son automáticos, sino que requieren una evolución sostenida del índice durante un periodo mínimo. En el caso de pasar de alerta a prealerta, la unidad de demanda debe mantener al menos dos meses consecutivos con valores dentro del rango de prealerta.

Por ello, aunque Ibiza ha mejorado notablemente su nivel de reservas, deberá mantener esta tendencia durante las próximas semanas para poder confirmar el cambio de escenario.

El valor global del índice de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,349, una cifra inferior a la de hace un año (0,399) y también a la de hace dos años (0,441).

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), octubre se ha considerado normal en Baleares en conjunto en cuanto a precipitaciones, con una media de 80,4 l/m² frente a los 74,9 l/m² habituales, un 7 % más de lo normal, pero en Ibiza ha llovido el triple de lo habitual.

Por islas, Mallorca se ha definido como normal (71,3 l/m² frente a 79,2 l/m²), Menorca como normal (58,3 l/m² frente a 66,2 l/m²), e Ibiza (174,4 l/m² frente a 60 l/m²) y Formentera (97,2 l/m² frente a 43,9 l/m²) como muy húmedas.

El máximo fueron los 200,6 l/m² en la estación de Sant Joan de Labritja, el segundo dato más alto desde que se contabiliza, desde 1992.

Dana Alice

El 11 de octubre, durante el paso de la dana Alice, se registraron los récords de precipitación diaria en el aeropuerto de Ibiza (89,4 l/m²) y en Formentera (78,8 l/m²), los valores más altos desde que existen registros (2015).

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 95 % en Baleares: en Mallorca es del 92 %, Menorca 87 % y Pitiusas 139 %, un dato este último que refleja una recuperación significativa en las islas de Ibiza y Formentera tras varios meses de déficit pluviométrico.

En cuanto a las temperaturas, octubre se ha clasificado como cálido en todo el archipiélago, con una temperatura media de 19,6 °C y una anomalía de 0,7 °C respecto a la media climática.

Teniendo en cuenta la situación actual y la época del año, se prevé un ascenso de las reservas durante noviembre, especialmente si las precipitaciones mantienen el comportamiento habitual del otoño.