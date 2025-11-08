¿Regular la prostitución o abolirla? Las religiosas Oblatas de Mallorca se posicionan “al lado de ellas, respetando la decisión que tomen, sea cual sea”

Respecto al controvertido debate sobre la regulación o el abolicionismo de la prostitución, las Hermanas Oblatas que trabajan en Mallorca -y que acaban de culminar los actos del centenario de su llegada a la isla- mantienen una postura que prioriza a la persona sobre el discurso. Su enfoque es de acompañamiento, respetando la decisión de cada mujer. «Nos mantenemos al lado de ellas con el posicionamiento que tengan al respecto y acompañándolas en la decisión que tomen. La que sea», enfatizan Maria Magdalena Alomar y Marisa Arreba, coordinadora de Casal Petit y superiora general de las Oblatas, respectivamente. La también oblata Carmen Ortega, por su parte, añade que como institución y «por carisma», evitan posicionarse ideológicamente, pues un posicionamiento rígido podría «dejar fuera a mujeres o situaciones» y caer en el juicio. A través de sus talleres de integración y formación laboral la institución facilita -detallan- que la mujer pueda tomar su propia decisión «con conciencia y opciones reales».

La demanda principal de las mujeres a las Oblatases lograr un trabajo normalizado. Sin embargo, la falta de documentación es una barrera enorme que frena la inserción laboral para muchas de ellas. En este sentido, hay que destacar que Casal Petit responde con un plan individualizado, que abarca desde la asistencia sanitaria y el empadronamiento hasta la capacitación. «Se ofrecen desde la alfabetización para mujeres con bajo nivel de escolarización, como algunas nigerianas, hasta talleres de habilidades informáticas y preparación para la entrevista de trabajo», matiza Alomar.

El trabajo de las Oblatas desde Casal Petit en red con otras entidades es fundamental para abordar la complejidad de la prostitución y la trata en Mallorca. Como parte de la XADPEP (coordinadora de servicios que atienden a mujeres en situación de prostitución en Palma), las Oblatas colaboran estrechamente con Médicos del Mundo y Cruz Roja. Esta metodología de trabajo no solo facilita la distribución de material preventivo, «algo impensable hace años», -matiza otra religiosa, Felicidad Martínez-, sino que también permite el boca a boca entre las propias mujeres, que se recomiendan los servicios y la escucha atenta que encuentran en las religiosas.

Bernardo Arzayus

La coordinación profesional asegura que cada mujer, al margen de su origen o su historia personal, acceda al recurso que mejor se ajusta a sus necesidades, desde la documentación para las recién llegadas hasta el apoyo psicológico para las víctimas de trata, consolidando un sistema de apoyo integral.

Los talleres de formación que ofrece Casal Petit son la herramienta principal para la consecución del objetivo final: la inserción laboral y la autonomía plena. Más allá de lo básico, como aprender a leer y escribir o adquirir habilidades informáticas esenciales en el mundo actual, se pone un gran énfasis en los talleres de integración social. En ellos, las mujeres no solo aprenden el idioma y los recursos sociales disponibles, sino también aspectos culturales y cotidianos de la vida en Mallorca.

Esta formación holística es vital para desmantelar las barreras de la exclusión y ofrecerles una base sólida para su nueva vida, esenciales para las mujeres recién llegadas, como las procedentes de Colombia, muchas con formación. A pesar de que muchas de las mujeres que llegan tienen un nivel educativo superior al de las migraciones de décadas anteriores -explican las religiosas- la falta de documentación sigue siendo el principal obstáculo para que ese potencial se traduzca en un empleo. El porcentaje de mujeres que logran la inserción laboral se sitúa en un 30%, detalla Alomar. Por ello, la labor de las Oblatas comienza con la dignidad y culmina con la facilitación de las herramientas para una vida independiente.