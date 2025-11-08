Radar lluvias | Sigue el paso de la borrasca por Mallorca

Mallorca permanece en alerta por intensas lluvias, tormentas y fuertes vientos provocados por una borrasca mediterránea que atraviesa a estas horas el archipiélago. Aunque se han registrado precipitaciones intensas en varios puntos de la isla desde primeras horas de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de que lo peor llegará en las horas centrales de este sábado.

Las zonas más afectadas por el temporal son la Serra de Tramuntana, el norte y el nordeste de Mallorca, donde la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas intensas que podrían dejar hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, el viento soplará del nordeste, con rachas de hasta 80 km/h y fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros.

El resto de Mallorca permanece en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 20 l/m² en una hora y acumulados de hasta 90 l/m² en 12 horas, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h, especialmente en la zona sur, y fenómenos costeros con vientos intermitentes de fuerza 7.

Plan Meteobal

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido a las diez de la mañana para controlar y monitorizar el paso de la borrasca por las islas. Emergencias e Interior ha activado el Plan Especial para hacer frente a fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) con el Índice de Gravedad 1 (IG-1/naranja) por lluvias y tormentas en Mallorca.