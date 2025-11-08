El presunto asesino machista de Can Pastilla, en el banquillo por maltrato habitual y amenazas de muerte a la víctima antes del crimen

George Virgiliu Teianu, acusado de asesinar a su pareja tras asestarle 66 cuchilladas ante su hija de apenas dos años mientras conducía un coche por Can Pastilla en diciembre de 2024, se sentó ayer en el banquillo por malos tratos habituales, menosprecios y amenazas de muerte a la víctima antes del crimen.

El sospechoso, un ciudadano rumano de 41 años con múltiples antecedentes por delitos de hurto, robo y pertenencia a organización criminal, entre otros, que lleva preso casi un año, fue excarcelado ayer a primeras hora de la mañana y conducido por la Policía Nacional a una sala de vistas de los juzgados de Vía Alemania por las reiteradas agresiones previas a la perjudicada.

Teianu, con una mirada que hiela, mucho más delgado que hace un año y vestido completamente de negro, guardó silencio en todo momento. El juicio se suspendió y se pospuso para mediados de abril de 2026. La fiscalía en esta causa reclama para él una condena de cuatro años de cárcel por un delito de malos tratos físicos y psíquicos habituales, otro de malos tratos y uno de amenazas. El abogado de la familia de la víctima, Carlos Portalo, que ejerce la acusación particular, solicita penas que suman cinco años y medio de prisión.

Además de este procedimiento de violencia machista, el ministerio público también pide para el supuesto asesino otros 27 años de cárcel por el brutal crimen del pasado 10 de diciembre, que será juzgado por un jurado popular en la Audiencia de Palma.

El acusado, George Teianu, ayer durante la vista oral en un juzgado de lo penal de Palma. / B.P.

Teianu, que no podía acercarse a su pareja, tiene abierta una tercera causa penal por los hechos de diciembre de 2024 por un delito contra la seguridad del tráfico, ya que, tras supuestamente cometer el asesinato, siguió conduciendo de forma errática, aceleró y provocó diferentes accidentes de tráfico hasta chocar por alcance contra otro turismo en el Camí de Can Pastilla. Estos hechos están siendo investigados por un juzgado de instrucción de la ciudad. Precisamente, el pasado jueves, el acusado fue excarcelado y trasladado a Vía Alemania para ser interrogado por este procedimiento. El hombre se acogió a su derecho a no declarar y guardó silencio. Y, como ayer, poco después regresó al centro penitenciario de Palma.

Situación de dominación durante años

Según la versión de la fiscalía, al menos desde 2009, cuando George Teianu inició la relación sentimental con su pareja, impuso sobre ella una situación de dominación con frecuentes actos de violencia física y psíquica. El encausado la menospreciaba de forma constante, controlaba sus amistades, la humillaba a diario escupiéndole en la cara, le quitaba el dinero para gastárselo en juegos y la agredía con golpes, agarrones en los brazos, patadas, empujones y tirones de cabello, según el ministerio público, que reconoce que no pudo determinarse el alcance de las heridas al no acudir la perjudicada a centro médico alguno.

El pasado 1 de noviembre de 2024 por la mañana, en el domicilio de la familia de la mujer, en s’Arenal de Llucmajor, tras una discusión conyugal en presencia de una hija de ambos, menor de edad, él la amenazó: “Yo me iré preso pero a ti te mato”. Acto seguido, la agredió, zarandeándola, propinándole un puñetazo en la espalda y patadas en las piernas, por lo que precisó asistencia médica y tardó cuatro días en curar de las lesiones sufridas, según la fiscal.

Un juzgado de instrucción de Palma, en funciones de guardia, dictó un auto el 2 de noviembre en el que acordaba una orden de protección, así como la colocación de un dispositivo telemático de control, una pulsera antimaltrato, en el acusado. Al cabo de un mes, Teianu presuntamente asesinó a su pareja a cuchilladas dentro del coche de ella.

Según la acusación particular, en los años previos de relación sentimental, él la tenía absolutamente aislada y controlada, hasta el punto de que la mujer tenía que pedirle permiso para cualquier tipo de acción, incluso para ir al baño. La víctima estaba sometida y atemorizada y por ello no acudía al médico cuando era agredida. A partir de mediados de 2024, la situación se agravó. En concreto, en octubre de ese año la perjudicada sufrió una brutal paliza con patadas, puñetazos y tirones de pelo y fue arrojada al suelo varias veces, según la acusación. El 1 de noviembre, él de nuevo la agredió en presencia de su hija, la insultó y amenazó. “Eres una puta mierda, te voy a matar, yo voy a ir preso pero yo a ti te voy a matar, asquerosa, me cago en tus muertos, me cago en tu puta madre”, la intimidó. La mujer consiguió zafarse de él y solicitar ayuda a su familia.

Las continuas amenazas que padecía la víctima la llevaron a la convicción de que tarde o temprano él acabaría con su vida, razón por la que vivía su día a día “en una situación de pánico”, al ser advertida de que si acudía a la Policía, la mataría, según la tesis de la acusación particular.