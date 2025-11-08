Los Premios BBVA Revoluciona acentúan la «valentía» de las pymes mediterráneas

El emblemático Paraninfo de la Universitat de València (UV) volvió a acoger este martes, por cuarto año consecutivo, la gala de entrega de los Premios BBVA Revoluciona. Unos premios que reconocen la labor de aquellas empresas que han devenido en todo un auténtico referente de la innovación digital y sostenible en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears.

En esta IV edición, BioSmartData (Illes Balears), Casfid (Comunitat Valenciana) y NewGarden (Región de Murcia) fueron los tres negocios mediterráneos que subieron al escenario para recoger el trofeo que acredita su firme visión disruptiva, adaptada a cada uno de sus sectores.

El acto reunió a numerosos representantes del ámbito empresarial, académico e institucional y contó, además, con una ponencia magistral a cargo de Elena Alfaro, Global Head de IA Adoption en BBVA, quien compartió su visión sobre la aplicación positiva de la inteligencia artificial en las pymes y las oportunidades que esta tecnología abre para el crecimiento y la competitividad siempre que se utilice como «apoyo» y no como «reemplazo». Citando a Demis Hassabis, CEO de Google Deepmind, «la clave está en aprender a aprender, en saber cómo abordar nuevos temas y cómo adaptarse».

Elena Alfaro, Global Head de IA Adoption en BBVA. / Ana De Los Ángeles

«En BBVA apostamos, desde hace muchos años, por los datos y por la tecnología», reconoció Alfaro, quien explicó que la compañía usa la IA para ayudar a sus propios empleados a atender mejor a sus clientes. «Queremos que cada banquero de BBVA sean súper banqueros que sepan de todo; para ello, la IA es muy importante».

Numerosos representantes del ámbito empresarial, académico e institucional asistieron a la gala

Justo Herrera, vicerrector de Economía e Infraestructuras en la Universitat de València, condujo y clausuró el evento en el que también intervinieron Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía de la UV; Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana; y José Manuel Mieres, director de la territorial Este de BBVA.

De izquierda a derecha: Francisco Muñoz, Eusebio Monzó, Justo Herrera, José Manuel Mieres y Elvira Cever. / Ana De Los Ángeles

«Recibir un galardón por ser referentes de la transformación digital y sostenible no solo va en sintonía con las políticas europeas, con una clara apuesta por la sostenibilidad y transformación del modelo económico, sino también de las políticas de nuestro gobierno autonómico, y os pone como ejemplo para afrontar el futuro de aquellas empresas que configuran nuestros tejidos. Como decía Albert Einstein en una de sus famosas frases: dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera», confesó Herrera.

El acto contó con una ponencia exclusiva de Elena Alfaro, de BBVA, sobre los beneficios de la IA

En su turno de palabra, Muñoz detalló que la convocatoria está dirigida a empresas que lleven constituidas al menos tres años y medio, que no superen los 250 empleados y que posean una facturación consolidada de hasta 50 millones de euros. Es decir, pymes que no sean de reciente creación y cuyo domicilio se sitúe en las tres zonas citadas. Por otro lado, subrayó la acertada composición del jurado, «que podríamos llamar de triple hélice», porque ha conjugado a personas del mundo empresarial y académico, del sector público y privado, y de las tres comunidades autónomas implicadas.

«Al presentarse a los premios, estas empresas se han atrevido a contar lo que hacen, complementando el esfuerzo de dirección y gestión a través de la difusión de mensajes eficaces que pongan en valor sus capacidades innovadoras y den visibilidad a su buen hacer. Si la digitalización nos hace competitivos en el corto plazo, la IA y la sostenibilidad nos permitirán serlo en el largo plazo», concluyó.

El secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana, Monzó, puso en primer plano a las personas, que son «quienes están detrás de los proyectos, marcando realmente la diferencia», y al talento, «el auténtico motor de esta innovación». «Hoy celebramos que, gracias a pymes como las vuestras, estamos inmersos en un modelo económico mucho más competitivo. Porque aunque todavía existe un margen amplio de mejora, los datos confirman un claro avance en términos de productividad de las pymes valencianas. Y vosotros sois el ejemplo al que debemos aspirar», resaltó.

José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA, también quiso dedicar unas cálidas palabras a los premiados: «Las magníficas historias que tenemos hoy aquí nos han dejado con la boca abierta, porque alimentan el espíritu y, sobre todo, nos inspiran. En España necesitamos mucha más gente como vosotros, con hambre de mejorar e implementar nuevos proyectos. En BBVA contamos con la capacidad de acompañar al tejido productivo, no sólo con financiación, sino con cercanía, soluciones específicas y equipos que conocen el territorio y los desafíos de cada sector». Asimismo, no dudó en mostrar su solidaridad al recordar a las víctimas de la fatídica dana, de la que ya se ha cumplido más de un año.

Tres casos de éxito

Los premiados de Balears, María Cayuela y Juan Cifre, CEO y CCO de BioSamartData, respetivamente, subieron al escenario para recibir el premio por parte de Pilar Chorén, directora gerente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). «Nosotros nos enfocamos en el dolor crónico, la gran pandemia silenciosa, que no solo tiene un impacto social, sino también laboral. Desde BioSmartData lo que nos proponemos es recoger esa base de datos estructurada en los tratamientos para poder mejorar y, gracias a la inteligencia artificial, ser capaces de predecir, describir y personalizar los tratamientos», explicó Cayuela.

María Cayuela, CEO y cofundadora de la empresa mallorquina BioSmartData: «Este premio es una constatación de que estamos haciendo lo correcto, por lo que seguiremos adelante en la misma línea»

Asimismo, contó que su empresa nace en plena pandemia del covid y que tratan de mejorar día a día porque cualquiera podría llegar a ser algún día uno de esos pacientes. «Sabemos que la innovación no es solo cuestión de dinero, sino también de personas. Por lo tanto, este premio no es solo nuestro. Para mí, es también de todo el equipo que forma parte de BioSmartData, que lucha a diario contra todos los retos que nos surgen. Y es una constatación de que estamos haciendo lo correcto, por lo que vamos a seguir adelante en la misma línea». Cifre, por su parte, quiso resaltar que, aunque vienen de «una región en la que el motor económico es el turismo, tenemos que hacer ciencia, especialmente con impacto social, para poder mejorar la medicina. Porque lo importante no es el dónde, sino el propósito».

Juan Cifre, COO y cofundador de la empresa mallorquina BioSmartData: «Es importante que sigamos haciendo ciencia, sobre todo con impacto social, para poder mejorar la medicina»

Casfid fue la empresa valenciana elegida este año como ganadora del certamen. Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), fue el responsable de otorgarle el galardón a Javier Juanes, cofundador de la compañía. «Si hay algo que compartimos todos en común es atrevernos a cambiar las cosas. Este reconocimiento tiene un valor enorme, no solo por haberlo conseguido, sino también por la pasión, el esfuerzo y la convicción con la que lo hemos hecho», comenzó exponiendo. Según relató, cuando empezaron, su socio Joaquín y él tenían una idea soñadora: usar la tecnología para «cambiar la industria de los eventos» y mejorar la seguridad y experiencia de los asistentes. Y aunque por aquel entonces sonaba muy ambicioso, tenían claro que podrían «cambiar las reglas del juego». Porque aunque no tenían las capacidades de las grandes empresas, contaban con algo mucho más poderoso: «creencia, energía y propósito».

«Si hay algo que nos hace realmente felices es saber que estamos contribuyendo a crear un momento de felicidad compartida. Porque detrás de cada entrada hay una historia. Y, de alguna forma, nosotros estamos ahí, invisibles, pero presentes, haciendo que todo funcione, que todo fluya, que la magia ocurra», confesó Juanes, emocionado. Y terminó señalando que este premio es un recordatorio de que «vale la pena soñar en grande aunque el punto de partida sea pequeño y de que vale la pena creer en la innovación como forma de mejorar la vida de las personas. Porque la pasión, el esfuerzo y la experiencia pueden revolucionar toda una industria. Así que sigamos soñando, sigamos innovando y sigamos revolucionando».

María Cánovas, copropietaria y directora de Marketing y Producto de NewGarden, recibió el galardón de las manos de Miguel López Abad, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. «Es muy especial tanto para Antonio, mi hermano y socio, como para mí recoger este premio en la ciudad de València, a la que le guardamos un gran cariño porque fue donde pasamos nuestros primeros años universitarios», afirmó. n