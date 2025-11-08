Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca

Las maniobras de los cazas de combate sobre Palma han desatado una auténtica locura transitoria colectiva. Centenares de personas se han desplazado hasta las inmediaciones de la base aérea de Son Sant Joan para presenciar la exhibición de los F-18 Hornet y otras aeronaves del Ejército del Aire, provocando largas colas y el colapso de las principales vías de acceso.

La expectación ha sido tal que muchos conductores han optado por aparcar sus vehículos en cualquier lugar y continuar a pie hasta la base. Las carreteras de la zona han quedado prácticamente bloqueadas ante la marabunta de curiosos que no han querido perderse el espectáculo aéreo.

La exhibición se celebra con motivo del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, sede del Ala 49, que este sábado abre sus puertas al público entre las 10.30 y las 17.30 horas. La jornada conmemorativa incluye una demostración en vuelo de dos cazas F-18 Hornet supersónicos, además del turbohélice CN-235 D4-Vigma de transporte táctico y patrulla marítima, el helicóptero de rescate HD-24, el avión de transporte ligero C-12 Aviocar T-12 y, como broche final, el hidroavión Canadair CL-45.

Además, el público podrá contemplar en una exposición estática el avión de transporte militar de largo alcance Airbus A -400, el helicóptero polivalente NH–90, un caza F-18 Hornet, el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, un helicóptero Sikorsky S-76, un caza de última generación Eurofighter Typhoon, tres avionetas RACE y dos avionetas de Son Bonet.

La actuación de los cazas F-18 Hornet ha empezado a las 11.50 horas. Se trata de un avión de combate supersónico de cuarta generación y fabricado por McDonnell Douglas que forma parte del Ejército del Aire desde 1986 y está especializado en defensa aérea, ataque a tierra y apoyo táctico, ataques profundos a objetivos enemigos, reconocimiento armado y escolta de bombarderos. La mayoría de las aeronaves ya se encuentran en la base aérea de Son Sant Joan a la espera para la exhibición de mañana.