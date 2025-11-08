Tres jornadas mostraron el alma del futuro Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, Casa Esment se convirtió en el kilómetro cero del talento mallorquín. Allí, Mandarin Oriental Punta Negra desplegó «Fans de tu Talento», unas jornadas de selección concebidas como una experiencia de marca más que como una mera sucesión de entrevistas. La hospitalidad, entendida como arte, fue el hilo conductor de un encuentro que combinó rigor profesional, emoción y orgullo de pertenencia a la isla.

La llegada ya marcaba la diferencia. Cada media hora, un servicio de transporte premium gratuito conectó Plaza España con el recinto, una solución cómoda y sostenible que evitó preocupaciones de tráfico y aparcamiento y trasladó desde el inicio un mensaje nítido: en Mandarin Oriental, la experiencia comienza antes del check-in. Nada más cruzar la puerta, los candidatos eran recibidos con un welcome drink y acreditaciones personalizadas; una bienvenida genuina que les situaba en el lugar del huésped y les invitaba a vivir, en primera persona, el estándar de la marca.

El recorrido por los espacios (sobrios, elegantes, cuidadosamente señalizados) funcionó como un museo interactivo de la identidad de Mandarin Oriental. Paneles y estands temáticos explicaban el legado del grupo, su visión del lujo contemporáneo y su apuesta por el bienestar, la gastronomía y el desarrollo profesional. La narrativa era clara: no se buscan empleados, sino embajadores capaces de transformar lo ordinario en extraordinario, con una atención al detalle que distingue a la cadena en todo el mundo.

Las dinámicas de evaluación combinaron entrevistas personalizadas con conversaciones abiertas con responsables de distintas áreas: recepción y guest relations, restauración y cocina, spa y bienestar, mantenimiento y servicios técnicos, administración y finanzas. Lejos de un examen frío, el diálogo puso el foco en la actitud, la curiosidad y el potencial de crecimiento. El equipo de preapertura, formado por unas 35 personas implicadas de forma transversal, reforzó la idea del trabajo en equipo, demostrando cómo líderes de reservas, recursos humanos o contabilidad se remangaban por igual para hacer de estas jornadas una experiencia memorable.

En palabras de Duarte Correia, director general de Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca: «Esta jornada es nuestra manera de traer lo mejor de Mallorca. Más allá del servicio y del propio hotel, buscamos el alma del destino. Queremos descubrir las joyas humanas de la isla, personas que cuenten su historia a nuestros huéspedes y aporten un toque local auténtico. Valoramos la actitud por encima de los años de experiencia, puesto que la técnica se enseña, pero la pasión, no».

El enfoque caló entre los asistentes. La respuesta fue masiva y diversa, con perfiles procedentes de distintos rincones de la isla y trayectorias variadas, unidas por la vocación de servicio. Los equipos de selección destacaron la preparación de los candidatos, su educación y, sobre todo, su energía positiva. El check-out simbólico con el que se cerraba cada itinerario resumía el espíritu de la cita: despedirse dejando una huella amable y, a la vez, un aprendizaje compartido.

La sostenibilidad también es un elemento crucial de los hoteles de Mandarin Oriental, y un expositor contaba qué medidas lleva a cabo la marca a este respecto (que, en cuanto a las jornadas, se manifestó en la logística del transporte). El cuidado por el detalle y la empatía con el candidato fueron constantes y nada quedó al azar: desde la cadencia de los traslados hasta la acogida, de la señalética a la iluminación, de la puntualidad de las entrevistas a los tiempos de descanso. Era un anticipo del estilo que caracterizará al Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca, llamado a convertirse en un nuevo icono de la hotelería de lujo en la isla cuando abra en primavera de 2026.

La relación con la comunidad, subraya Correia, será un pilar del proyecto: «Queremos que cualquier persona de la isla se sienta bienvenida: familias que vienen a los restaurantes, niños que disfrutan del Kids Club, padres que se relajan en el spa, amigos que brindan al atardecer. No venimos para vivir separados de Mallorca, sino a formar parte de ella».

Con «Fans de tu Talento», la marca ha firmado un ejercicio de coherencia: seleccionar a su futuro equipo replicando el tipo de vivencias que aspira a ofrecer a sus huéspedes. Un proceso que prioriza la cercanía, el respeto y la excelencia, y que entiende el talento como un patrimonio compartido. Mallorquín en su raíz, internacional en su proyección.

Al término de las tres jornadas, quedaba la sensación de haber asistido a algo más que a un reclutamiento. Mandarin Oriental Punta Negra no solo sumará habitaciones con vistas; aspira a sumar historias. Y esas historias empiezan con su gente: profesionales que, desde ahora, ya son fans.