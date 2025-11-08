Hanan Kaoud, política palestina, en Mallorca: "No se ha acabado la guerra porque el plan de paz se basa en seguir colonizando las tierras"

"El sueño de los palestinos es ser libres en su tierra y vivir con dignidad". Hanan Kaoud es regidora de Ramala, capital administrativa del país ubicada en Cisjordania, territorio que junto a Gaza conforma el Estado de Palestina. En colaboración con el Fons Mallorquí de Cooperació y bajo el amparo del programa Les Elegides, Kaoud participó ayer en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas que tuvo lugar en la Cambra de Comerç de Mallorca.

Un espacio de aprendizaje y fortalecimiento para y por mujeres electas, ya que reunió a más de una veintena de líderes, expertas y representantes institucionales de Europa, África y América Latina

Kaoud, reconocida especialista en políticas y justicia de género y partícipe en proyectos de liderazgo femenino, intervino en la conferencia denominada Mujeres electas: transformación y paz en los territorios.

Una paz que, según la concejala, no se ha alcanzado en Palestina a pesar del acuerdo entre Israel y Donald Trump. "En este momento no se puede considerar como el fin de la guerra, ya que el plan anunciado es el de continuar colonizando las tierras. La guerra no se termina porque a pesar de llegar a un acuerdo la población en general sigue sufriendo y en particular las mujeres, personas ancianas, personas con discapacidades y los niños", destaca la política.

Asimismo, Kaoud recalca que "sigue sin respetarse los acuerdos internacionales sobre la cuestión de derechos humanos y las resoluciones de la ONU respecto a la colonización". En este sentido, insiste en que la Corte Internacional "ha reconocido el proceso de genocidio" en Palestina.

Efecto de la flotilla

Respecto a la aportación de la Global Sumud Flotilla a la causa y las críticas por parte de los actores políticos, la regidora de Ramala agradece el esfuerzo de esta misión humanitaria y señala que sirvió para "exponer la violencia y maltrato que sufrieron" algunos de los propios integrantes. "Fue una forma de mostrar lo que pasa allí, evidentemente a otra escala, pero se agradece el compromiso y las movilizaciones desde España", argumenta.

Papel de las mujeres

En cuanto al papel que juegan las mujeres en el conflicto de Palestina, Kaoud detalla que su rol es el de "trabajar en grupos u organizaciones lideradas por mujeres para apoyar a las poblaciones y trabajar en incidencia política", así como "seguir expandiendo estas redes para que apoyen a más mujeres entre sí y ampliar dicho trabajo".

"Vivir libres"

En cuanto a la resolución del conflicto palestino, la regidora de Ramala admite que es una cuestión "muy compleja". No obstante, determina que el sueño de la población es "ser libres en su tierra y vivir con dignidad".