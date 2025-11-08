Emergencias prevé que la situación meteorológica se estabilice a partir de la tarde

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado indican que la situación se irá estabilizando a lo largo de la tarde en Baleares, después de lluvias que han sido por el momento poco significativas según el análisis realizado por la Dirección General de Emergencias.

Esta mañana se ha reunido a las 10 horas el Comité Técnico Asesor del Plan Especial contra Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal) para realizar un seguimiento de la evolución de la borrasca que, desde la madrugada, afecta a Baleares.

Precipitaciones poco significativas

Según datos de la Aemet, desde esta madrugada -cuando la borrasca ha entrado por Ibiza- las precipitaciones registradas han sido poco significativas, con 13 litros por metro cuadrado en Sóller, 6 litros en Palma y Portopí, 6 litros en Formentera y 4 litros en Sant Antoni.

Las tormentas, tal como estaba previsto, no han ido acompañadas de aparato eléctrico, y gran parte de las lluvias han caído en el mar, especialmente entre el canal de Ibiza y Mallorca.

También se ha producido un descenso significativo de las temperaturas, con máximas que se han situado entre 15 y 18 grados. Durante estas primeras horas, solo se ha registrado un incidente en Palma, relacionado con la caída de ramas de un árbol.

Según la Aemet, entre las 12 y las 13:00 horas, el centro de la vaguada se situará sobre Mallorca y Menorca, y la previsión es que la situación meteorológica se vaya estabilizando a medida que avance la tarde en Mallorca y durante el atardecer en Menorca.

Alertas

La Aemet mantiene activos en el aviso naranja por lluvias en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste de Mallorca y en toda Menorca; y amarillo por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera y en las zonas interior, sur y levante de Mallorca; así como por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo Baleares.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activado el Plan Meteobal con el Índice de Gravedad 1 (IG-1 / naranja) por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca y el IG0 por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera y por vientos y mala mar en todas las Baleares.

Emergencias ha solicitado a los ayuntamientos que activen sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) de acuerdo con el nivel de alerta establecido por Protección Civil.

El Ayuntamiento de Palma ya lo ha hecho y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha establecido un dispositivo ampliado por fenómenos meteorológicos adversos en Mallorca y Menorca.

En Mallorca, el servicio se refuerza con 19 bomberos forestales, 5 agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba adicional. En Menorca, el dispositivo reforzado cuenta con 11 bomberos forestales, 2 agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba adicional.

La Dirección General de Emergencias e Interior recomienda máxima precaución ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente en las zonas afectadas por los avisos naranjas, y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia