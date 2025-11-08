Alerta naranja
Emergencias pide máxima precaución por la borrasca prevista
La combinación con las altas temperaturas descargará hoy lluvias intensas y persistentes
La Dirección General de Emergencias pidió ayer «máxima precaución» ante la nueva borrasca prevista para hoy, que dejará lluvias intensas y persistentes en Balears, con especial incidencia en Mallorca, sobre todo en la zona de la Serra de Tramuntana, el Norte y Nordeste de la isla, y en Menorca.
Ayer se reunió el Comité Técnico Asesor del ‘Plan Meteobal’ para analizar la nueva situación meteorológica y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos, informó la Conselleria de Presidencia en un comunicado.
Según la Aemet, el frente frío que ya afecta a la península se aproxima a Balears, donde la combinación con las altas temperaturas de ayer hará que llegue en forma de borrasca activa, que entró por Ibiza a partir de esta madrugada y evolucionará hacia el resto de las islas, afectando especialmente a Mallorca y a Menorca.
Aunque el frente comenzó a entrar por Ibiza, se desplazará rápidamente hacia Mallorca y Menorca, y la mayor intensidad de precipitación se prevé entre las 12 y las 13 horas de hoy, con lluvias acompañadas de tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros y un descenso generalizado de las temperaturas.
