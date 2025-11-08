Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta naranja

Emergencias pide máxima precaución por la borrasca prevista

La combinación con las altas temperaturas descargará hoy lluvias intensas y persistentes

TORMENTA EN PALMA

TORMENTA EN PALMA / MANU MIELNIEZUK / DMA

EFE

Palma

La Dirección General de Emergencias pidió ayer «máxima precaución» ante la nueva borrasca prevista para hoy, que dejará lluvias intensas y persistentes en Balears, con especial incidencia en Mallorca, sobre todo en la zona de la Serra de Tramuntana, el Norte y Nordeste de la isla, y en Menorca.

Ayer se reunió el Comité Técnico Asesor del ‘Plan Meteobal’ para analizar la nueva situación meteorológica y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos, informó la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

Según la Aemet, el frente frío que ya afecta a la península se aproxima a Balears, donde la combinación con las altas temperaturas de ayer hará que llegue en forma de borrasca activa, que entró por Ibiza a partir de esta madrugada y evolucionará hacia el resto de las islas, afectando especialmente a Mallorca y a Menorca.

Aunque el frente comenzó a entrar por Ibiza, se desplazará rápidamente hacia Mallorca y Menorca, y la mayor intensidad de precipitación se prevé entre las 12 y las 13 horas de hoy, con lluvias acompañadas de tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros y un descenso generalizado de las temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
  3. El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
  4. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  5. Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
  6. Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
  7. La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
  8. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”

Emergencias pide máxima precaución por la borrasca prevista

Emergencias pide máxima precaución por la borrasca prevista

Tres jornadas mostraron el alma del futuro Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Tres jornadas mostraron el alma del futuro Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Noemí Pereda: "Programas como 'La isla de las tentaciones' blanquean la prostitución y eso llega a los jóvenes"

Noemí Pereda: "Programas como 'La isla de las tentaciones' blanquean la prostitución y eso llega a los jóvenes"

Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo con Canarias y Balears

Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo con Canarias y Balears

Enrique Murillo, editor: "El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega"

Enrique Murillo, editor: "El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega"

Religiosas Oblatas en Mallorca, cien años acogiendo sin juzgar a las mujeres en situación de prostitución: “Cuando entras en contacto con ellas te dan facilidades, al final es una relación de mujer a mujer”

Religiosas Oblatas en Mallorca, cien años acogiendo sin juzgar a las mujeres en situación de prostitución: “Cuando entras en contacto con ellas te dan facilidades, al final es una relación de mujer a mujer”

¿Regular la prostitución o abolirla? Las religiosas Oblatas de Mallorca se posicionan “al lado de ellas, respetando la decisión que tomen, sea cual sea”

¿Regular la prostitución o abolirla? Las religiosas Oblatas de Mallorca se posicionan “al lado de ellas, respetando la decisión que tomen, sea cual sea”

Hanan Kaoud, política palestina, en Mallorca: "No se ha acabado la guerra porque el plan de paz se basa en seguir colonizando las tierras"

Hanan Kaoud, política palestina, en Mallorca: "No se ha acabado la guerra porque el plan de paz se basa en seguir colonizando las tierras"
Tracking Pixel Contents