Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Activistas sustituyen la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima en Palma

Ciutadans per Palestina reivindica el "boicot activo" contra "cualquier espacio que naturalice el Estado genocida"

Activistas han sustituido la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima

Activistas han sustituido la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima / DM

Europa Press

Palma

Activistas han sustituido la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima que se celebra en Palma. Así, Ciutadans per Palestina ha reivindicado el "boicot activo" a Israel en la Copa Mundial de Esgrima.

En un comunicado, Ciutadans per Palestina reclama el "boicot activo" contra "cualquier espacio que naturalice el Estado genocida". Al respecto, y recordando que la competición se celebra tanto en el polideportivo Rudy Fernández como en el Palacio de Congresos de Palma, la entidad ha compartido un video donde se ve como activistas sustituyen la bandera israelí por la de Palestina mientras se celebra la competición, sin que, al parecer, nadie se percate de ello.

Así, han animado a todo el mundo a "continuar organizando la protesta antisionista y la solidaridad con el pueblo palestino". Pues, la postura de Ciutadans per Palestina hacia la "entidad sionista" este viernes y sábado es "la misma". Por tanto, siguen reclamando "ruptura total de relaciones" con Israel. "No habrá paz si antes no hay justicia y descolonización", ha advertido. "Fuera genocidas del deporte. Viva Palestina libre", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
  3. El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
  4. Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
  5. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
  6. Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
  7. La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
  8. La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares

Activistas sustituyen la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima en Palma

Activistas sustituyen la bandera de Israel por la de Palestina en la Copa Mundial de Esgrima en Palma

Más de 8.000 personas miran al cielo en la base militar de Son Sant Joan: “Ha sido increíble, nunca habíamos visto un caza tan cerca”

Más de 8.000 personas miran al cielo en la base militar de Son Sant Joan: “Ha sido increíble, nunca habíamos visto un caza tan cerca”

Las reservas hídricas se mantienen en el 44 % en octubre en Baleares

Las reservas hídricas se mantienen en el 44 % en octubre en Baleares

Salud destina 42.000 euros a mejoras en el centro de salud de s'Escorxador en Palma

Salud destina 42.000 euros a mejoras en el centro de salud de s'Escorxador en Palma

Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca

Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca

Emergencias prevé que la situación meteorológica se estabilice a partir de la tarde

Emergencias prevé que la situación meteorológica se estabilice a partir de la tarde

Radar lluvias | Sigue el paso de la borrasca por Mallorca

Radar lluvias | Sigue el paso de la borrasca por Mallorca

Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo con Canarias y Baleares

Anticorrupción acusará de tráfico de influencias a Koldo con Canarias y Baleares
Tracking Pixel Contents